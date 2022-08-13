https://ria.ru/20220813/ukraintsy-1809353038.html
СМИ: пьяные украинские дипломаты в Австрии устроили погоню после ДТП
СМИ: пьяные украинские дипломаты в Австрии устроили погоню после ДТП - РИА Новости, 13.08.2022
СМИ: пьяные украинские дипломаты в Австрии устроили погоню после ДТП
Украинские дипломаты под воздействием алкоголя устроили ДТП в Вене, после чего пытались скрыться от полиции, сообщил местный портал Kronen Zeitung. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:51
2022-08-13T11:51
2022-08-13T11:51
авто
германия
австрия
украина
вена
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские дипломаты под воздействием алкоголя устроили ДТП в Вене, после чего пытались скрыться от полиции, сообщил местный портал Kronen Zeitung.По информации СМИ, инцидент произошел в пятницу утром: четверо туристов из Германии ехали по центру города, когда в них сзади врезалась другая машина. Сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье."И неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства" — отметили авторы материала.Пострадавшие в ДТП также рассказали, что водитель врезавшейся в них машины поменялся с пассажиром местами после столкновения. В его крови выявили более двух промилле алкоголя. Севший за руль пассажир при этом от освидетельствования отказался.
https://ria.ru/20220622/izbienie-1797291830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, германия, австрия, украина, вена
Авто, Германия, Австрия, Украина, Вена
СМИ: пьяные украинские дипломаты в Австрии устроили погоню после ДТП
Kronen Zeitung: пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии