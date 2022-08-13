https://ria.ru/20220813/ukraintsy-1809353038.html

СМИ: пьяные украинские дипломаты в Австрии устроили погоню после ДТП

СМИ: пьяные украинские дипломаты в Австрии устроили погоню после ДТП - РИА Новости, 13.08.2022

СМИ: пьяные украинские дипломаты в Австрии устроили погоню после ДТП

Украинские дипломаты под воздействием алкоголя устроили ДТП в Вене, после чего пытались скрыться от полиции, сообщил местный портал Kronen Zeitung. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:51

2022-08-13T11:51

2022-08-13T11:51

авто

германия

австрия

украина

вена

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские дипломаты под воздействием алкоголя устроили ДТП в Вене, после чего пытались скрыться от полиции, сообщил местный портал Kronen Zeitung.По информации СМИ, инцидент произошел в пятницу утром: четверо туристов из Германии ехали по центру города, когда в них сзади врезалась другая машина. Сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье."И неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства" — отметили авторы материала.Пострадавшие в ДТП также рассказали, что водитель врезавшейся в них машины поменялся с пассажиром местами после столкновения. В его крови выявили более двух промилле алкоголя. Севший за руль пассажир при этом от освидетельствования отказался.

https://ria.ru/20220622/izbienie-1797291830.html

германия

австрия

украина

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

авто, германия, австрия, украина, вена