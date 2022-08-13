Рейтинг@Mail.ru
S&P и Fitch назвали реструктуризацию долга Украины дефолтом - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/ukraina-1809344430.html
S&P и Fitch назвали реструктуризацию долга Украины дефолтом
S&P и Fitch назвали реструктуризацию долга Украины дефолтом - РИА Новости, 13.08.2022
S&P и Fitch назвали реструктуризацию долга Украины дефолтом
Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте из-за отсрочки платежей по госдолгу. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:17
2022-08-13T15:33
экономика
денис шмыгаль
владимир зеленский
олег устенко
украина
киев
fitch ratings
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Международные рейтинговые агентства S&amp;P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте из-за отсрочки платежей по госдолгу.Ранее на этой неделе зарубежные инвесторы поддержали просьбу Киева на два года заморозить выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такой шаг поможет стране сэкономить около шести миллиардов долларов.Агентство Fitch, в свою очередь, увидело в отсрочке выплат процесс обмена проблемного долга и понизило рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с С ("дефолт неизбежен") до RD ("ограниченный дефолт").S&amp;P также негативно отреагировало на решение Киева. "Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", — цитирует представителей агентства Reuters. Вследствие этого рейтинг Украины в иностранной валюте понизили до SD ("выборочный дефолт").В июле советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина сейчас нуждается в получении девяти миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета. Эта сумма почти в два раза превышает предыдущие запросы Киева.
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, денис шмыгаль, владимир зеленский, олег устенко, украина, киев, fitch ratings
Экономика, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Олег Устенко, Украина, Киев, Fitch Ratings
10:17 13.08.2022 (обновлено: 15:33 13.08.2022)
 
S&P и Fitch назвали реструктуризацию долга Украины дефолтом

S&P и Fitch назвали договоренность Украины об отсрочке платежей по госдолгу дефолтом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский флаг на здании Верховной рады
Украинский флаг на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский флаг на здании Верховной рады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте из-за отсрочки платежей по госдолгу.
Ранее на этой неделе зарубежные инвесторы поддержали просьбу Киева на два года заморозить выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такой шаг поможет стране сэкономить около шести миллиардов долларов.
Агентство Fitch, в свою очередь, увидело в отсрочке выплат процесс обмена проблемного долга и понизило рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с С ("дефолт неизбежен") до RD ("ограниченный дефолт").
S&P также негативно отреагировало на решение Киева. "Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", — цитирует представителей агентства Reuters. Вследствие этого рейтинг Украины в иностранной валюте понизили до SD ("выборочный дефолт").
В июле советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина сейчас нуждается в получении девяти миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета. Эта сумма почти в два раза превышает предыдущие запросы Киева.
Митинг с требованиями провести индексацию пенсий и зарплат в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Осталось недолго". Что происходит с экономикой Украины
 
ЭкономикаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийОлег УстенкоУкраинаКиевFitch Ratings
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала