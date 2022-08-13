https://ria.ru/20220813/ukraina-1809344430.html

S&P и Fitch назвали реструктуризацию долга Украины дефолтом

S&P и Fitch назвали реструктуризацию долга Украины дефолтом - РИА Новости, 13.08.2022

S&P и Fitch назвали реструктуризацию долга Украины дефолтом

Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте из-за отсрочки платежей по госдолгу. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:17

2022-08-13T10:17

2022-08-13T15:33

экономика

денис шмыгаль

владимир зеленский

олег устенко

украина

киев

fitch ratings

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте из-за отсрочки платежей по госдолгу.Ранее на этой неделе зарубежные инвесторы поддержали просьбу Киева на два года заморозить выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такой шаг поможет стране сэкономить около шести миллиардов долларов.Агентство Fitch, в свою очередь, увидело в отсрочке выплат процесс обмена проблемного долга и понизило рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с С ("дефолт неизбежен") до RD ("ограниченный дефолт").S&P также негативно отреагировало на решение Киева. "Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", — цитирует представителей агентства Reuters. Вследствие этого рейтинг Украины в иностранной валюте понизили до SD ("выборочный дефолт").В июле советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина сейчас нуждается в получении девяти миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета. Эта сумма почти в два раза превышает предыдущие запросы Киева.

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

экономика, денис шмыгаль, владимир зеленский, олег устенко, украина, киев, fitch ratings