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В Москве начала работать служба управления наземным транспортом - РИА Новости, 13.08.2022
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В Москве начала работать служба управления наземным транспортом
В Москве начала работать служба управления наземным транспортом - РИА Новости, 13.08.2022
В Москве начала работать служба управления наземным транспортом
Единая служба управления наземным транспортом начала работать в Москве, с его созданием выполнение расписания наземного транспорта улучшилось почти на 30%,... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:31
2022-08-13T11:31
общество
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Единая служба управления наземным транспортом начала работать в Москве, с его созданием выполнение расписания наземного транспорта улучшилось почти на 30%, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мэр Москвы поставил задачу московскому транспорту работать максимально четко, по расписанию и в том объеме, в котором ожидают москвичи и гости города. Наземный транспорт Москвы - почти 40% перевозок, которые делаются в московской транспортной системе, и для многих людей наземный городской транспорт - это единственная возможность доехать до места учебы, до места работы, в больницу и решить ежедневные дела. Поэтому транспортному комплексу и наземному городскому транспорту уделяется не меньше внимания, чем московскому метрополитену. Мы находимся в центре управления наземного городского транспорта, который контролирует работу почти 1400 маршрутов - это все маршруты, которые проходят внутри города, и те маршруты, которые проходят, например, из Московской области в Москву и обратно", - рассказал Ликсутов.Он отметил, что Служба управления наземным городским транспортом работает круглосуточно, в ней трудятся около 700 человек.Ликсутов отметил, что с созданием центра выполнение расписания наземного транспорта улучшилось почти на 30% и выполняется на 95%."У нас стоят задачи дальнейшие по развитию этого центра. Это - еще большая автоматизация процессов, те вещи, которые мы начинаем делать по развитию искусственного интеллекта в управлении наземного городского транспорта. Следующий этап - конец года, когда мы обновляем нашу IT-систему и переходим к новому этапу автоматизации перевозочного процесса", - добавил заммэра.
https://ria.ru/20220810/transport-1808482970.html
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общество, городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), москва, максим ликсутов
Общество, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Москва, Максим Ликсутов
11:31 13.08.2022
 
В Москве начала работать служба управления наземным транспортом

Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о работе единой службы управления наземным транспортом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектробус, следующий по маршруту №м32 во время подзарядки
Электробус, следующий по маршруту №м32 во время подзарядки - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Электробус, следующий по маршруту №м32 во время подзарядки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Единая служба управления наземным транспортом начала работать в Москве, с его созданием выполнение расписания наземного транспорта улучшилось почти на 30%, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мэр Москвы поставил задачу московскому транспорту работать максимально четко, по расписанию и в том объеме, в котором ожидают москвичи и гости города. Наземный транспорт Москвы - почти 40% перевозок, которые делаются в московской транспортной системе, и для многих людей наземный городской транспорт - это единственная возможность доехать до места учебы, до места работы, в больницу и решить ежедневные дела. Поэтому транспортному комплексу и наземному городскому транспорту уделяется не меньше внимания, чем московскому метрополитену. Мы находимся в центре управления наземного городского транспорта, который контролирует работу почти 1400 маршрутов - это все маршруты, которые проходят внутри города, и те маршруты, которые проходят, например, из Московской области в Москву и обратно", - рассказал Ликсутов.
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Он отметил, что Служба управления наземным городским транспортом работает круглосуточно, в ней трудятся около 700 человек.
"При необходимости у них есть все возможности связаться с каждым водителем, откорректировать его работу, уменьшить или увеличить интервал движения и решить все те вопросы, которые возникают у водителя в случае возникновения спорных ситуаций", - добавил заммэра.
Ликсутов отметил, что с созданием центра выполнение расписания наземного транспорта улучшилось почти на 30% и выполняется на 95%.
"У нас стоят задачи дальнейшие по развитию этого центра. Это - еще большая автоматизация процессов, те вещи, которые мы начинаем делать по развитию искусственного интеллекта в управлении наземного городского транспорта. Следующий этап - конец года, когда мы обновляем нашу IT-систему и переходим к новому этапу автоматизации перевозочного процесса", - добавил заммэра.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)МоскваМаксим Ликсутов
 
 
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