https://ria.ru/20220813/transport-1809350272.html

В Москве начала работать служба управления наземным транспортом

В Москве начала работать служба управления наземным транспортом - РИА Новости, 13.08.2022

В Москве начала работать служба управления наземным транспортом

Единая служба управления наземным транспортом начала работать в Москве, с его созданием выполнение расписания наземного транспорта улучшилось почти на 30%,... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:31

2022-08-13T11:31

2022-08-13T11:31

общество

городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Единая служба управления наземным транспортом начала работать в Москве, с его созданием выполнение расписания наземного транспорта улучшилось почти на 30%, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мэр Москвы поставил задачу московскому транспорту работать максимально четко, по расписанию и в том объеме, в котором ожидают москвичи и гости города. Наземный транспорт Москвы - почти 40% перевозок, которые делаются в московской транспортной системе, и для многих людей наземный городской транспорт - это единственная возможность доехать до места учебы, до места работы, в больницу и решить ежедневные дела. Поэтому транспортному комплексу и наземному городскому транспорту уделяется не меньше внимания, чем московскому метрополитену. Мы находимся в центре управления наземного городского транспорта, который контролирует работу почти 1400 маршрутов - это все маршруты, которые проходят внутри города, и те маршруты, которые проходят, например, из Московской области в Москву и обратно", - рассказал Ликсутов.Он отметил, что Служба управления наземным городским транспортом работает круглосуточно, в ней трудятся около 700 человек.Ликсутов отметил, что с созданием центра выполнение расписания наземного транспорта улучшилось почти на 30% и выполняется на 95%."У нас стоят задачи дальнейшие по развитию этого центра. Это - еще большая автоматизация процессов, те вещи, которые мы начинаем делать по развитию искусственного интеллекта в управлении наземного городского транспорта. Следующий этап - конец года, когда мы обновляем нашу IT-систему и переходим к новому этапу автоматизации перевозочного процесса", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20220810/transport-1808482970.html

https://ria.ru/20220207/dorogi-1771405348.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), москва, максим ликсутов