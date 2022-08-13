https://ria.ru/20220813/tramp-1809425692.html

СМИ: адвокат письменно подтвердил отсутствие у Трампа секретных документов

СМИ: адвокат письменно подтвердил отсутствие у Трампа секретных документов - РИА Новости, 13.08.2022

СМИ: адвокат письменно подтвердил отсутствие у Трампа секретных документов

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа подписал в июне заявление о том, что политик вернул все секретные документы, сообщает New York Times. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T21:13

2022-08-13T21:13

2022-08-13T21:13

в мире

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флорида

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа подписал в июне заявление о том, что политик вернул все секретные документы, сообщает New York Times.Как отмечается в сообщении, наличие подобного заявления могло стать причиной вывода правоохранителей о том, что Трамп не полностью открыт со следствием на этот счет, а также, возможно, объясняет уголовные статьи, на основании которых был выписан ордер на обыск. В распоряжении минюста были и записи с камер наблюдения в имении Трампа, которые усилили обеспокоенности о том, что с документами обращаются недолжным образом, говорится в сообщении.Указание на уголовные статьи, которые грозят реальными сроками, не означает, что обвинения по ним будут в конце концов предъявлены, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220812/tramp-1809300477.html

https://ria.ru/20220813/impichment-1809314342.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп