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СМИ: адвокат письменно подтвердил отсутствие у Трампа секретных документов - РИА Новости, 13.08.2022
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СМИ: адвокат письменно подтвердил отсутствие у Трампа секретных документов
СМИ: адвокат письменно подтвердил отсутствие у Трампа секретных документов - РИА Новости, 13.08.2022
СМИ: адвокат письменно подтвердил отсутствие у Трампа секретных документов
Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа подписал в июне заявление о том, что политик вернул все секретные документы, сообщает New York Times. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:13
2022-08-13T21:13
в мире
сша
флорида
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа подписал в июне заявление о том, что политик вернул все секретные документы, сообщает New York Times.Как отмечается в сообщении, наличие подобного заявления могло стать причиной вывода правоохранителей о том, что Трамп не полностью открыт со следствием на этот счет, а также, возможно, объясняет уголовные статьи, на основании которых был выписан ордер на обыск. В распоряжении минюста были и записи с камер наблюдения в имении Трампа, которые усилили обеспокоенности о том, что с документами обращаются недолжным образом, говорится в сообщении.Указание на уголовные статьи, которые грозят реальными сроками, не означает, что обвинения по ним будут в конце концов предъявлены, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220812/tramp-1809300477.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
21:13 13.08.2022
 
СМИ: адвокат письменно подтвердил отсутствие у Трампа секретных документов

NYT: адвокат Трампа в июне письменно подтвердил отсутствие у политика секретных документов

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа подписал в июне заявление о том, что политик вернул все секретные документы, сообщает New York Times.
"Адвокат подписал заявление в июне о том, что все документы с пометкой "секретно" и содержавшиеся в коробках в хранилище в Мар-а-Лаго возвращены правительству", - сообщает издание.
Как отмечается в сообщении, наличие подобного заявления могло стать причиной вывода правоохранителей о том, что Трамп не полностью открыт со следствием на этот счет, а также, возможно, объясняет уголовные статьи, на основании которых был выписан ордер на обыск. В распоряжении минюста были и записи с камер наблюдения в имении Трампа, которые усилили обеспокоенности о том, что с документами обращаются недолжным образом, говорится в сообщении.
Указание на уголовные статьи, которые грозят реальными сроками, не означает, что обвинения по ним будут в конце концов предъявлены, говорится в сообщении.
Полицейская машина возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 22:18
Расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком, пишут СМИ
Ранее сообщалось, что Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 01:06
Конгрессвумен инициировала импичмент главе минюста США за обыски у Трампа
 
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