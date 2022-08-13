https://ria.ru/20220813/torgovlya-1809419864.html

В Минске заявили о сокращении количества барьеров в торговле с Россией

В Минске заявили о сокращении количества барьеров в торговле с Россией - РИА Новости, 13.08.2022

В Минске заявили о сокращении количества барьеров в торговле с Россией

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что за последние два года Минск и Москва сумели снять значительное количество барьеров во взаимной торговле. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T20:23

2022-08-13T20:23

2022-08-13T20:23

экономика

россия

минск

белоруссия

евразийский экономический союз

роман головченко

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МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что за последние два года Минск и Москва сумели снять значительное количество барьеров во взаимной торговле."Мы видим, что сейчас… российский рынок для нас открылся. За последние два года мы сняли очень много, может быть, мелки, но тем не менее существенных барьеров для конкретных предприятий, которые препятствовали наращиванию их поставок (на российский рынок – ред.). Это была титаническая работа по всей вертикали власти - от правительства до министерств и концернов", - сказал премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Он отметил, что это было сделано очень своевременно. "Если мелким шрифтом написать те барьеры и препятствия, которые имелись, то это была бы приличная тетрадка. Сейчас это – на пальцах одной руки можно пересчитать. И то мы знаем, когда и как эти вопросы будут решены", - продолжил Головченко.Он добавил, что именно поэтому Минск ставит задачу "по выходу в этом году на примерно 40-процентное увеличение экспорта в Россию и другие страны ЕАЭС"."Но при этом никто рынки в Европе и Америке со счетов не сбрасывает", - подчеркнул премьер-министр.Премьер также коснулся такого актуального направления в сотрудничестве с Россией, как реализация импортозамещающих проектов в промышленности, под которые РФ планирует выделить 1,5 миллиарда долларов финансирования. "Сейчас правительства отрабатывают два направления. Первое - непосредственно кредитное соглашение, условия предоставления ресурсов. Второе - перечень проектов, которые будут реализовываться, в том числе с привлечением этих средств", - сказал Головченко.По его словам, продукция, которая будет выпускаться в рамках этих инвестпроектов, высоко востребована у производителей в РФ и в Белоруссии. Глава белорусского правительства назвал три проекта, которые планируется реализовать в первую очередь: производство светового оборудования для автомобильной техники на базе одного из белорусских предприятий, создание тормозных систем, а также кольцераскатное производство для нужд автопрома.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, минск, белоруссия, евразийский экономический союз, роман головченко