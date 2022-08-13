https://ria.ru/20220813/torgovlya-1809416944.html

В Минске заявили, что продолжают торговать с ЕС, несмотря на санкции

В Минске заявили, что продолжают торговать с ЕС, несмотря на санкции - РИА Новости, 13.08.2022

В Минске заявили, что продолжают торговать с ЕС, несмотря на санкции

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск продолжает торговать с ЕС несмотря на санкции, в некоторые страны союза экспорт даже вырос в первом... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T19:56

2022-08-13T19:56

2022-08-13T19:56

экономика

белоруссия

украина

польша

евразийский экономический союз

евросоюз

роман головченко

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МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск продолжает торговать с ЕС несмотря на санкции, в некоторые страны союза экспорт даже вырос в первом полугодии."Несмотря на введение этими государствами эмбарго на ряд белорусских экспортных позиций, деревообработка, металлопродукция, нефтепродукты, минеральные удобрения, мы все равно продолжаем торговать с Евросоюзом. При этом с некоторыми странами у нас за первое полугодие экспорт даже вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Польша, Чехия, Испания и еще несколько государств увеличили закупку нашей продукции", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Он подчеркнул, что на европейский бизнес оказывается серьезное давление со стороны политиков. "Но, тем не менее, никто серьезно ни с нами, ни с российскими коллегами деловые отношения рвать не собирается", - заявил премьер-министр. По его словам, экспорт Белоруссии в ЕС за первое полугодие составил более 3 миллиардов долларов."Я бы не стал драматизировать ситуацию. Да, она сложная, да, очень жесткие ограничения. Мы продолжаем работать с Европой, с Америкой - и с Северной, и с Южной. Но, конечно, сейчас наши взгляды устремлены на восток и на юг. Нам надо заместить выпадающий объем экспорта с рынка Западной Европы и Украины. Из того, что поставлялось в Украину за первое полугодие прошлого года - а это порядка 2,5 миллиарда долларов, мы уже переориентировали на другие рынки около 2 миллиардов долларов. И темпы мы будем наращивать", - сказал глава правительства.Он напомнил, что ранее белорусские власти ставили задачу развивать экспорт по формуле: треть поставок в ЕАЭС, треть в ЕС и треть в так называемые "страны дальней дуги". "Но текущая ситуация кардинально отличается от прежней. Сейчас, наверное, уже неактуально говорить о какой-то жесткой формуле. Но это не значит, что мы складываем все наши экспортные ресурсы в одну корзину. Абсолютно нет. Однако мы видим потенциал тех рынков, которые мы, может быть, недоосваивали с учетом нашей линии на сбалансированное развитие экспорта во все регионы", - сказал Головченко.

https://ria.ru/20220813/belorussiya-1809413962.html

https://ria.ru/20220809/torgovlya-1808373614.html

белоруссия

украина

польша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, украина, польша, евразийский экономический союз, евросоюз, роман головченко