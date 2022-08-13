https://ria.ru/20220813/tekhnika-1809365415.html
ВС России уничтожили 9150 единиц украинской техники с 24 февраля
ВС России уничтожили 9150 единиц украинской техники с 24 февраля - РИА Новости, 13.08.2022
ВС России уничтожили 9150 единиц украинской техники с 24 февраля
Российские войска с начала спецоперации уничтожили более 9150 единиц украинской авто и бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:25
2022-08-13T13:25
2022-08-13T13:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили более 9150 единиц украинской авто и бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщило Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили 9150 единиц украинской техники с 24 февраля
Минобороны: ВС России уничтожили 9150 единиц украинской авто- и бронетехники с 24 февраля
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили более 9150 единиц украинской авто и бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщило Минобороны.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".