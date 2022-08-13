https://ria.ru/20220813/tayvan-1809330657.html
МИД Тайваня поблагодарил США за поддержку
МИД Тайваня поблагодарил США за поддержку - РИА Новости, 13.08.2022
МИД Тайваня поблагодарил США за поддержку
Тайбэй благодарен Вашингтону за поддержку и солидарность в момент обострения ситуации в районе Тайваньского пролива, заявил в субботу МИД острова, комментируя... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T08:36
2022-08-13T08:36
2022-08-13T08:36
в мире
нэнси пелоси
тайвань
сша
пекин
конгресс сша
мид кнр
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Тайбэй благодарен Вашингтону за поддержку и солидарность в момент обострения ситуации в районе Тайваньского пролива, заявил в субботу МИД острова, комментируя критику США в адрес Пекина за предпринимаемые в отношении острова меры.Ранее высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге для журналистов заявил, что действия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными. Он также отметил, что США продолжат оказывать поддержку Тайваню и его партнерам, оставаясь при этом приверженными политике "одного Китая"."Министерство иностранных дел выражает искреннюю благодарность правительству США за его твердую поддержку, многократное выражение солидарности с демократическим Тайванем и конкретные действия по обеспечению безопасности в Тайваньском проливе и мира в регионе в момент обострения ситуации в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Пелоси в начале августа посетила Тайвань в ходе своего азиатско-тихоокеанского турне, она пробыла на острове около 20 часов, встретившись с главой администрации острова. Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220812/krizis-1809047397.html
https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, пекин, конгресс сша, мид кнр, визит пелоси на тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, США, Пекин, Конгресс США, МИД КНР, Визит Пелоси на Тайвань
МИД Тайваня поблагодарил США за поддержку
МИД Тайваня поблагодарил США за поддержку в момент обострения ситуации
ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Тайбэй благодарен Вашингтону за поддержку и солидарность в момент обострения ситуации в районе Тайваньского пролива, заявил в субботу МИД острова, комментируя критику США в адрес Пекина за предпринимаемые в отношении острова меры.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге для журналистов заявил, что действия Китая
в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
на Тайвань
продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными. Он также отметил, что США
продолжат оказывать поддержку Тайваню и его партнерам, оставаясь при этом приверженными политике "одного Китая".
"Министерство иностранных дел выражает искреннюю благодарность правительству США за его твердую поддержку, многократное выражение солидарности с демократическим Тайванем и конкретные действия по обеспечению безопасности в Тайваньском проливе и мира в регионе в момент обострения ситуации в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Пелоси в начале августа посетила Тайвань в ходе своего азиатско-тихоокеанского турне, она пробыла на острове около 20 часов, встретившись с главой администрации острова. Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин
ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном
по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая
возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй
.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.