https://ria.ru/20220813/tayfun-1809322152.html

В Японии из-за тайфуна объявили эвакуацию 72 тысяч человек

В Японии из-за тайфуна объявили эвакуацию 72 тысяч человек - РИА Новости, 13.08.2022

В Японии из-за тайфуна объявили эвакуацию 72 тысяч человек

Более 72 тысяч человек в префектуре Сидзуока получили указание эвакуироваться из-за приближения тайфуна "Меари", которому в Японии присвоен порядковый номер 8,... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T05:00

2022-08-13T05:00

2022-08-13T05:00

в мире

япония

сидзуока (префектура)

тихий океан

тайфун

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ТОКИО, 13 авг – РИА Новости. Более 72 тысяч человек в префектуре Сидзуока получили указание эвакуироваться из-за приближения тайфуна "Меари", которому в Японии присвоен порядковый номер 8, сообщило агентство Киодо.Указание об эвакуации - четвертый из пяти возможных уровней угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна. Следующий за ним пятый и самый высокий уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Власти призывают завершить эвакуацию до объявления пятого уровня угрозы, когда существует прямая угроза жизни.Тайфун "Меари", что по-корейски означает "эхо", возник к югу от Японии в пятницу. Во второй половине дня, как ожидается, он обрушится на тихоокеанское побережье Японии. Первой принять удар может как раз префектура Сидзуока. По данным синоптиков, за истекшие сутки здесь уже выпало более 200 миллиметров осадков, а к утру воскресенья может выпасть до 300 миллиметров.В настоящее время тайфун находится в 200 километрах к юго-западу от Сидзуоки и движется на север со скоростью 20 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 1000 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 20 метров в секунду, при порывах – до 30 метров.Как ожидается, к утру воскресенья тайфун будет над северо-восточным побережьем и уйдет на северо-восток в Тихий океан.

https://ria.ru/20211224/tayfun-1765259575.html

япония

сидзуока (префектура)

тихий океан

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, япония, сидзуока (префектура), тихий океан, тайфун