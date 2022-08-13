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В Москве огласили приговор участнику группы, финансировавшей боевиков - РИА Новости, 13.08.2022
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В Москве огласили приговор участнику группы, финансировавшей боевиков
В Москве огласили приговор участнику группы, финансировавшей боевиков - РИА Новости, 13.08.2022
В Москве огласили приговор участнику группы, финансировавшей боевиков
Московский суд приговорил участника группы, финансировавшей боевиков на Ближнем Востоке, к 10 годам колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:43
2022-08-13T10:43
происшествия
россия
москва
сирия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московский суд приговорил участника группы, финансировавшей боевиков на Ближнем Востоке, к 10 годам колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Альдера Гусейханова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ, частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)... Приговором 2-го Западного окружного военного суда Гусейханову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала Иванова.По данным СК, Гусейханов вступил в группу в приложении, куда организатор финансирования терроризма в Московском регионе Алим Бегиев приглашал тех, кто согласился финансировать запрещенную террористическую организацию в Сирии и Ираке. Отмечается, что всего в сообщество вошло около 30 участников. Как отметили в СК, участники собирали деньги на свои банковские карты, затем переводили их на расчетные счета боевиков. По словам Ивановой, Гусейханов в 2015 году в Москве встречался с Бегиевым передавал ему деньги, осознавая, что они пойдут на финансирование террористических организаций.Иванова уточнила, что ранее Бегиева приговорили к 17 годам исправительной колонии строгого режима, а его соучастников также приговорили к длительным срокам лишения свободы.
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происшествия, россия, москва, сирия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Сирия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:43 13.08.2022
 
В Москве огласили приговор участнику группы, финансировавшей боевиков

В Москве участника группы, финансировавшей боевиков, приговорили к десяти годам

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московский суд приговорил участника группы, финансировавшей боевиков на Ближнем Востоке, к 10 годам колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Альдера Гусейханова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ, частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)... Приговором 2-го Западного окружного военного суда Гусейханову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала Иванова.
По данным СК, Гусейханов вступил в группу в приложении, куда организатор финансирования терроризма в Московском регионе Алим Бегиев приглашал тех, кто согласился финансировать запрещенную террористическую организацию в Сирии и Ираке. Отмечается, что всего в сообщество вошло около 30 участников. Как отметили в СК, участники собирали деньги на свои банковские карты, затем переводили их на расчетные счета боевиков. По словам Ивановой, Гусейханов в 2015 году в Москве встречался с Бегиевым передавал ему деньги, осознавая, что они пойдут на финансирование террористических организаций.
Иванова уточнила, что ранее Бегиева приговорили к 17 годам исправительной колонии строгого режима, а его соучастников также приговорили к длительным срокам лишения свободы.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2019
21 января 2019, 09:54
На юге России раскрыли финансировавшую боевиков ячейку ИГ*
 
ПроисшествияРоссияМоскваСирияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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