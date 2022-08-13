https://ria.ru/20220813/sud-1809346405.html

В Москве огласили приговор участнику группы, финансировавшей боевиков

В Москве огласили приговор участнику группы, финансировавшей боевиков - РИА Новости, 13.08.2022

В Москве огласили приговор участнику группы, финансировавшей боевиков

Московский суд приговорил участника группы, финансировавшей боевиков на Ближнем Востоке, к 10 годам колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:43

2022-08-13T10:43

2022-08-13T10:43

происшествия

россия

москва

сирия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московский суд приговорил участника группы, финансировавшей боевиков на Ближнем Востоке, к 10 годам колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Альдера Гусейханова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ, частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)... Приговором 2-го Западного окружного военного суда Гусейханову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала Иванова.По данным СК, Гусейханов вступил в группу в приложении, куда организатор финансирования терроризма в Московском регионе Алим Бегиев приглашал тех, кто согласился финансировать запрещенную террористическую организацию в Сирии и Ираке. Отмечается, что всего в сообщество вошло около 30 участников. Как отметили в СК, участники собирали деньги на свои банковские карты, затем переводили их на расчетные счета боевиков. По словам Ивановой, Гусейханов в 2015 году в Москве встречался с Бегиевым передавал ему деньги, осознавая, что они пойдут на финансирование террористических организаций.Иванова уточнила, что ранее Бегиева приговорили к 17 годам исправительной колонии строгого режима, а его соучастников также приговорили к длительным срокам лишения свободы.

https://ria.ru/20190121/1549641581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, сирия, следственный комитет россии (ск рф)