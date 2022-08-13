Express: США стремительно теряют контроль над миром
Express: США стремительно теряют контроль над мировым порядком, Байден не изменит ситуацию
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США постепенно теряют контроль над стремительно меняющимся мировым порядком, считает обозреватель британской газеты Express Джеймс Ли.
Как отметил автор, Соединенные Штаты все еще обладают крупнейшей в мире экономикой и армией, но специалисты уверены, что в глобальной политике дует ветер перемен, поскольку другие страны набирают мощь и стремятся сбросить Вашингтон с пьедестала.
"Нет никаких сомнений в том, что Китай станет следующей сверхдержавой и, вероятно, встряхнет планету, установив новый биполярный мировой порядок, невиданный со времен холодной войны", — полагает Ли.
По его мнению, Штаты теряют влияние. Об этом свидетельствует и то, что Вашингтон не смог урегулировать украинский вопрос с Москвой дипломатическим путем. На Ближнем Востоке США также утрачивают контроль, оставляя вакуум, заполняемый соперниками, напомнил колумнист.
В сложные времена лидерство — ключ к сохранению могущества, однако глава Белого дома Джо Байден не обладает авторитетом и репутацией его предшественников, чтобы суметь справиться с вызовами, подытожил он.
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