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Express: США стремительно теряют контроль над миром - РИА Новости, 13.08.2022
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Express: США стремительно теряют контроль над миром
Express: США стремительно теряют контроль над миром - РИА Новости, 13.08.2022
Express: США стремительно теряют контроль над миром
США постепенно теряют контроль над стремительно меняющимся мировым порядком, считает обозреватель британской газеты Express Джеймс Ли. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T22:03
2022-08-13T22:03
в мире
сша
китай
россия
джо байден
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США постепенно теряют контроль над стремительно меняющимся мировым порядком, считает обозреватель британской газеты Express Джеймс Ли.Как отметил автор, Соединенные Штаты все еще обладают крупнейшей в мире экономикой и армией, но специалисты уверены, что в глобальной политике дует ветер перемен, поскольку другие страны набирают мощь и стремятся сбросить Вашингтон с пьедестала."Нет никаких сомнений в том, что Китай станет следующей сверхдержавой и, вероятно, встряхнет планету, установив новый биполярный мировой порядок, невиданный со времен холодной войны", — полагает Ли.По его мнению, Штаты теряют влияние. Об этом свидетельствует и то, что Вашингтон не смог урегулировать украинский вопрос с Москвой дипломатическим путем. На Ближнем Востоке США также утрачивают контроль, оставляя вакуум, заполняемый соперниками, напомнил колумнист.В сложные времена лидерство — ключ к сохранению могущества, однако глава Белого дома Джо Байден не обладает авторитетом и репутацией его предшественников, чтобы суметь справиться с вызовами, подытожил он.
https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html
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в мире, сша, китай, россия, джо байден
В мире, США, Китай, Россия, Джо Байден
22:03 13.08.2022
 
Express: США стремительно теряют контроль над миром

Express: США стремительно теряют контроль над мировым порядком, Байден не изменит ситуацию

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США постепенно теряют контроль над стремительно меняющимся мировым порядком, считает обозреватель британской газеты Express Джеймс Ли.
Как отметил автор, Соединенные Штаты все еще обладают крупнейшей в мире экономикой и армией, но специалисты уверены, что в глобальной политике дует ветер перемен, поскольку другие страны набирают мощь и стремятся сбросить Вашингтон с пьедестала.
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"Нет никаких сомнений в том, что Китай станет следующей сверхдержавой и, вероятно, встряхнет планету, установив новый биполярный мировой порядок, невиданный со времен холодной войны", — полагает Ли.
По его мнению, Штаты теряют влияние. Об этом свидетельствует и то, что Вашингтон не смог урегулировать украинский вопрос с Москвой дипломатическим путем. На Ближнем Востоке США также утрачивают контроль, оставляя вакуум, заполняемый соперниками, напомнил колумнист.
В сложные времена лидерство — ключ к сохранению могущества, однако глава Белого дома Джо Байден не обладает авторитетом и репутацией его предшественников, чтобы суметь справиться с вызовами, подытожил он.
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