https://ria.ru/20220813/ssha-1809429472.html

Express: США стремительно теряют контроль над миром

Express: США стремительно теряют контроль над миром - РИА Новости, 13.08.2022

Express: США стремительно теряют контроль над миром

США постепенно теряют контроль над стремительно меняющимся мировым порядком, считает обозреватель британской газеты Express Джеймс Ли. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T22:03

2022-08-13T22:03

2022-08-13T22:03

в мире

сша

китай

россия

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_528:617:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ce150383656f1fc891f9c6835c8d25c.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США постепенно теряют контроль над стремительно меняющимся мировым порядком, считает обозреватель британской газеты Express Джеймс Ли.Как отметил автор, Соединенные Штаты все еще обладают крупнейшей в мире экономикой и армией, но специалисты уверены, что в глобальной политике дует ветер перемен, поскольку другие страны набирают мощь и стремятся сбросить Вашингтон с пьедестала."Нет никаких сомнений в том, что Китай станет следующей сверхдержавой и, вероятно, встряхнет планету, установив новый биполярный мировой порядок, невиданный со времен холодной войны", — полагает Ли.По его мнению, Штаты теряют влияние. Об этом свидетельствует и то, что Вашингтон не смог урегулировать украинский вопрос с Москвой дипломатическим путем. На Ближнем Востоке США также утрачивают контроль, оставляя вакуум, заполняемый соперниками, напомнил колумнист.В сложные времена лидерство — ключ к сохранению могущества, однако глава Белого дома Джо Байден не обладает авторитетом и репутацией его предшественников, чтобы суметь справиться с вызовами, подытожил он.

https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html

https://ria.ru/20220811/britaniya-1808936797.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, китай, россия, джо байден