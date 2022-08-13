https://ria.ru/20220813/spirs-1809324413.html
СМИ: экс-супруга Бритни Спирс признали виновным в выходке на ее свадьбе
СМИ: экс-супруга Бритни Спирс признали виновным в выходке на ее свадьбе - РИА Новости, 13.08.2022
СМИ: экс-супруга Бритни Спирс признали виновным в выходке на ее свадьбе
Бывший супруг американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александер, пытавшийся попасть на ее свадьбу с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, признан виновным в РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T06:33
2022-08-13T06:33
2022-08-13T06:33
шоубиз
бритни спирс
калифорния
лос-анджелес
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Бывший супруг американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александер, пытавшийся попасть на ее свадьбу с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, признан виновным в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев, сообщает портал TMZ.Отмечается, что Александер был приговорен к 128 дням в тюрьме округа Вентура. При этом, как пишет портал, он уже отсидел 64 дня с момента задержания и не будет отбывать остаток в соответствии с протоколом.По данным портала, также был издан запретительный приказ, в соответствии с которым Александеру нельзя приближаться к Спирс до 11 августа 2023 года.В июне сообщалось, что прокуратура округа Вентура в Калифорнии предъявила бывшему мужу американской певицы Александеру обвинение в проникновении в частную собственность, нанесении побоев и вандализме после того, как он пытался попасть на свадьбу своей бывшей жены.Спирс и Александер поженились в 2004 году, однако их брак распался спустя 55 часов.Отец Бритни Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство над ней на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находились все деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни также принимал ее отец. Он полностью контролировал ее личную жизнь. Наконец, певица была вынуждена оплачивать расходы отца, в том числе на адвокатов, которые требовали сохранить режим опекунства.Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости. В июне 2021 года певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы Бритни Спирс представлял адвокат ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста. В середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство над Бритни Спирс.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/spirs-1809069250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бритни спирс, калифорния, лос-анджелес
Шоубиз, Бритни Спирс, Калифорния, Лос-Анджелес
СМИ: экс-супруга Бритни Спирс признали виновным в выходке на ее свадьбе
TMZ: экс-супруга Бритни Спирс признали виновным в незаконном проникновении на ее свадьбу
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости.
Бывший супруг американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александер, пытавшийся попасть на ее свадьбу с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, признан виновным в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев, сообщает
портал TMZ.
Отмечается, что Александер был приговорен к 128 дням в тюрьме округа Вентура. При этом, как пишет портал, он уже отсидел 64 дня с момента задержания и не будет отбывать остаток в соответствии с протоколом.
"Он (Александер - ред.) не стал оспаривать два обвинения - незаконное проникновение при отягчающих обстоятельствах и нанесение побоев. Были сняты два обвинения - в преследовании и вандализме", - говорится в сообщении портала.
По данным портала, также был издан запретительный приказ, в соответствии с которым Александеру нельзя приближаться к Спирс до 11 августа 2023 года.
В июне сообщалось, что прокуратура округа Вентура в Калифорнии
предъявила бывшему мужу американской певицы Александеру обвинение в проникновении в частную собственность, нанесении побоев и вандализме после того, как он пытался попасть на свадьбу своей бывшей жены.
Спирс и Александер поженились в 2004 году, однако их брак распался спустя 55 часов.
Отец Бритни Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство над ней на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находились все деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни также принимал ее отец. Он полностью контролировал ее личную жизнь. Наконец, певица была вынуждена оплачивать расходы отца, в том числе на адвокатов, которые требовали сохранить режим опекунства.
Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости. В июне 2021 года певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы Бритни Спирс
представлял адвокат ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста. В середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе
официально прекратил опекунство над Бритни Спирс.