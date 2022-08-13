https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809438119.html
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс - РИА Новости, 13.08.2022
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что новая часть добровольцев отправилась в зону специальной военной операции. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T23:56
2022-08-13T23:56
2022-08-13T23:56
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
грозный
рамзан кадыров
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что новая часть добровольцев отправилась в зону специальной военной операции."Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, добровольцы имеют хорошую подготовку благодаря инструкторам российского университета спецназа. Он пожелал им удачи и скорейшего возвращения на родину с победой."Мы гордимся вами, наши доблестные воины!" - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220813/kadyrov-1809311781.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донбасс, грозный, рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Грозный, Рамзан Кадыров, Украина, Вооруженные силы Украины
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс
Глава Чечни Кадыров: новая часть добровольцев отправилась на спецоперацию в Донбассе