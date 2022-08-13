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Спецоперация, 13 августа: контроль над Песками, уничтожение HIMARS - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809423628.html
Спецоперация, 13 августа: контроль над Песками, уничтожение HIMARS
Спецоперация, 13 августа: контроль над Песками, уничтожение HIMARS - РИА Новости, 13.08.2022
Спецоперация, 13 августа: контроль над Песками, уничтожение HIMARS
Российское Минобороны сообщило в субботу, что союзные силы полностью взяли под контроль населенный пункт Пески в ДНР. Также ведомство заявило об уничтожении... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T20:49
2022-08-13T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
андрей ермак
владимир рогов
краматорск
донецкая народная республика
энергодар
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российское Минобороны сообщило в субботу, что союзные силы полностью взяли под контроль населенный пункт Пески в ДНР. Также ведомство заявило об уничтожении около Краматорска американской установки HIMARS и боеприпасов к ней.Тем временем представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска опять обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.Ход операции"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике", сообщили журналистам в Минобороны РФ.Также, как заявили в ведомстве, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области ударами ракет уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады украинских войск. Движение на этом участке железной дороги полностью заблокировано.В районе Артемовска в ДНР полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады украинских войск.Минобороны также сообщило, что в результате ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования "Правый сектор"* в районе населенного пункта Старые Терны ДНР уничтожено более 100 человек и десять единиц военной техники.Также ведомство заявило об уничтожении около Краматорска американской установки HIMARS и боеприпасов к ней. Российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-24 в районе Доманёвки Николаевской области. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах.В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Соледар и Артемовск, три артиллерийских взвода орудий "Акация", а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.Вокруг операцииУкраинские войска опять обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил в субботу представитель администрации региона Владимир Рогов. Позже в администрации Энергодара РИА Новости сообщили, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС. Характер полученных повреждений уточняется.Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под "натовский" калибр 155 миллиметров, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Передачу самоходных орудий также подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.* Запрещенная в России экстремистская организация
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краматорск
донецкая народная республика
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Минобороны об освобождении населенного пункта Пески
Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе, сообщили в Минобороны. "В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики", — заявил на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков.
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в мире, владимир зеленский, андрей ермак, владимир рогов, краматорск, донецкая народная республика, энергодар, правый сектор, нато, ми-24
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Рогов, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Энергодар, Правый сектор, НАТО, Ми-24
20:49 13.08.2022
 
Спецоперация, 13 августа: контроль над Песками, уничтожение HIMARS

Спецоперация, 13 августа: МО РФ сообщило об уничтожении установки HIMARS возле Краматорска

© Минобороны РФКадр видео уничтожения на Украине американских установок HIMARS
Кадр видео уничтожения на Украине американских установок HIMARS
© Минобороны РФ
Кадр видео уничтожения на Украине американских установок HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российское Минобороны сообщило в субботу, что союзные силы полностью взяли под контроль населенный пункт Пески в ДНР. Также ведомство заявило об уничтожении около Краматорска американской установки HIMARS и боеприпасов к ней.
Тем временем представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска опять обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Ход операции

"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Также, как заявили в ведомстве, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области ударами ракет уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады украинских войск. Движение на этом участке железной дороги полностью заблокировано.
В районе Артемовска в ДНР полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады украинских войск.
Минобороны также сообщило, что в результате ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования "Правый сектор"* в районе населенного пункта Старые Терны ДНР уничтожено более 100 человек и десять единиц военной техники.
Также ведомство заявило об уничтожении около Краматорска американской установки HIMARS и боеприпасов к ней. Российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-24 в районе Доманёвки Николаевской области. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Соледар и Артемовск, три артиллерийских взвода орудий "Акация", а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.
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Вокруг операции

Украинские войска опять обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил в субботу представитель администрации региона Владимир Рогов. Позже в администрации Энергодара РИА Новости сообщили, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС. Характер полученных повреждений уточняется.
Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под "натовский" калибр 155 миллиметров, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Передачу самоходных орудий также подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВладимир РоговКраматорскДонецкая Народная РеспубликаЭнергодарПравый секторНАТОМи-24
 
 
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