https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809423628.html

Спецоперация, 13 августа: контроль над Песками, уничтожение HIMARS

Спецоперация, 13 августа: контроль над Песками, уничтожение HIMARS - РИА Новости, 13.08.2022

Спецоперация, 13 августа: контроль над Песками, уничтожение HIMARS

Российское Минобороны сообщило в субботу, что союзные силы полностью взяли под контроль населенный пункт Пески в ДНР. Также ведомство заявило об уничтожении... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T20:49

2022-08-13T20:49

2022-08-13T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

андрей ермак

владимир рогов

краматорск

донецкая народная республика

энергодар

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российское Минобороны сообщило в субботу, что союзные силы полностью взяли под контроль населенный пункт Пески в ДНР. Также ведомство заявило об уничтожении около Краматорска американской установки HIMARS и боеприпасов к ней.Тем временем представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска опять обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.Ход операции"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике", сообщили журналистам в Минобороны РФ.Также, как заявили в ведомстве, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области ударами ракет уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады украинских войск. Движение на этом участке железной дороги полностью заблокировано.В районе Артемовска в ДНР полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады украинских войск.Минобороны также сообщило, что в результате ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования "Правый сектор"* в районе населенного пункта Старые Терны ДНР уничтожено более 100 человек и десять единиц военной техники.Также ведомство заявило об уничтожении около Краматорска американской установки HIMARS и боеприпасов к ней. Российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-24 в районе Доманёвки Николаевской области. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах.В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Соледар и Артемовск, три артиллерийских взвода орудий "Акация", а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.Вокруг операцииУкраинские войска опять обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил в субботу представитель администрации региона Владимир Рогов. Позже в администрации Энергодара РИА Новости сообщили, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС. Характер полученных повреждений уточняется.Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под "натовский" калибр 155 миллиметров, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Передачу самоходных орудий также подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220813/prizyv-1809388260.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

донецкая народная республика

энергодар

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Минобороны об освобождении населенного пункта Пески Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе, сообщили в Минобороны. "В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики", — заявил на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков. 2022-08-13T20:49 true PT3M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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