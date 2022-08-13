Спецоперация, 13 августа: контроль над Песками, уничтожение HIMARS
Спецоперация, 13 августа: МО РФ сообщило об уничтожении установки HIMARS возле Краматорска
© Минобороны РФКадр видео уничтожения на Украине американских установок HIMARS
© Минобороны РФ
Кадр видео уничтожения на Украине американских установок HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российское Минобороны сообщило в субботу, что союзные силы полностью взяли под контроль населенный пункт Пески в ДНР. Также ведомство заявило об уничтожении около Краматорска американской установки HIMARS и боеприпасов к ней.
Тем временем представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска опять обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.
Ход операции
"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Также, как заявили в ведомстве, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области ударами ракет уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады украинских войск. Движение на этом участке железной дороги полностью заблокировано.
В районе Артемовска в ДНР полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады украинских войск.
Минобороны также сообщило, что в результате ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования "Правый сектор"* в районе населенного пункта Старые Терны ДНР уничтожено более 100 человек и десять единиц военной техники.
Также ведомство заявило об уничтожении около Краматорска американской установки HIMARS и боеприпасов к ней. Российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-24 в районе Доманёвки Николаевской области. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Соледар и Артемовск, три артиллерийских взвода орудий "Акация", а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.
Вокруг операции
Украинские войска опять обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил в субботу представитель администрации региона Владимир Рогов. Позже в администрации Энергодара РИА Новости сообщили, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС. Характер полученных повреждений уточняется.
Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под "натовский" калибр 155 миллиметров, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Передачу самоходных орудий также подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
* Запрещенная в России экстремистская организация