https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809370834.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.08.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:42
2022-08-13T15:42
2022-08-13T15:42
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы взяли под контроль Пески. Идут бои за освобождение Артемовска, Авдеевки, Зайцево, Красногоровки, Марьинки и Соледара. Саперы Минобороны обезвреживают противопехотные мины "Лепесток", сброшенные на населенные пункты Донецкой агломерации.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы четыре пункта управления, 143 района скопления живой силы и техники, десять взводов артиллерийских орудий, два вертолета Ми-24 и склад боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и четыре реактивных снаряда.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 798 реактивных систем залпового огня, 4297 танков и других бронемашин, 3295 орудий полевой артиллерии и 4858 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганская народная республика, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы взяли под контроль Пески. Идут бои за освобождение Артемовска, Авдеевки, Зайцево, Красногоровки, Марьинки и Соледара. Саперы Минобороны обезвреживают противопехотные мины "Лепесток", сброшенные на населенные пункты Донецкой агломерации.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы четыре пункта управления, 143 района скопления живой силы и техники, десять взводов артиллерийских орудий, два вертолета Ми-24 и склад боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и четыре реактивных снаряда.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 798 реактивных систем залпового огня, 4297 танков и других бронемашин, 3295 орудий полевой артиллерии и 4858 единиц автомобильной техники.