https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809363842.html
Российские силы подавили два взвода украинских "Градов"
Российские силы подавили два взвода украинских "Градов" - РИА Новости, 13.08.2022
Российские силы подавили два взвода украинских "Градов"
В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:09
2022-08-13T13:09
2022-08-13T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
соледар
артемовск
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Соледар и Артёмовск, три артиллерийских взвода орудий "Акация", а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Фёдоровка и Выемка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220813/himars-1809363208.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, соледар, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Соледар, Артемовск
13:09 13.08.2022 (обновлено: 13:11 13.08.2022)
Российские силы подавили два взвода украинских "Градов"
Минобороны: российские силы подавили два взвода "Градов" ВСУ у Соледара и Артемовска