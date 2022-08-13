https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809363842.html

Российские силы подавили два взвода украинских "Градов"

Российские силы подавили два взвода украинских "Градов" - РИА Новости, 13.08.2022

Российские силы подавили два взвода украинских "Градов"

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:09

2022-08-13T13:09

2022-08-13T13:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Соледар и Артёмовск, три артиллерийских взвода орудий "Акация", а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Фёдоровка и Выемка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220813/himars-1809363208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, соледар, артемовск