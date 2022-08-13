https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809361688.html

ВКС нанесли удары по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ

ВКС нанесли удары по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022

ВКС нанесли удары по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ

Авиация РФ высокоточными ударами уничтожила в ДНР до 170 националистов, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:59

2022-08-13T12:59

2022-08-13T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

артемовск

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ударами уничтожила в ДНР до 170 националистов, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.Кроме того, как отметили в Минобороны, в ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады.

https://ria.ru/20220813/voennye-1809363589.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

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Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, артемовск, войска воздушно-космической обороны