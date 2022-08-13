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ВКС нанесли удары по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809361688.html
ВКС нанесли удары по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ
ВКС нанесли удары по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022
ВКС нанесли удары по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ
Авиация РФ высокоточными ударами уничтожила в ДНР до 170 националистов, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:59
2022-08-13T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
артемовск
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ударами уничтожила в ДНР до 170 националистов, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.Кроме того, как отметили в Минобороны, в ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады.
https://ria.ru/20220813/voennye-1809363589.html
россия
донецкая народная республика
артемовск
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в мире, россия, донецкая народная республика, артемовск, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Войска воздушно-космической обороны
12:59 13.08.2022 (обновлено: 13:10 13.08.2022)
 
ВКС нанесли удары по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ

Минобороны: ВКС уничтожили 170 украинских националистов в районе Переездного

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ударами уничтожила в ДНР до 170 националистов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
Кроме того, как отметили в Минобороны, в ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 13:07Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВойска воздушно-космической обороны
 
 
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