23:39 13.08.2022 (обновлено: 23:54 13.08.2022)
Московские спасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков
Сотни московских спасателей обеспечивают пожарную безопасность на фестивале фейерверков
Салют. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московские спасатели обеспечивают пожарную безопасность Международного фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке на юге столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в столице в седьмой раз. Зрелищные шоу в Братеевском каскадном парке можно увидеть сегодня и завтра, 14 августа.
"Для обеспечения пожарной безопасности зрелищных мероприятий задействованы сотни сотрудников личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц специальной пожарно-спасательной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев" и современные катера. При подготовке к фестивалю во всех точках запуска фейерверков провели профилактические обследования, с организаторами мероприятия и ответственными сотрудниками городских служб – инструктажи", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что организовано взаимодействие с представителями ГУМВД по Москве, ГУ Росгвардии по Москве, медицинскими службами.
"С 2016 года на юго-востоке столицы, по обе стороны от Москвы-реки, комплексно благоустроили четыре крупных парка: Братеевский каскадный парк, парк "Братеевская пойма", парк 850-летия Москвы и парк на берегу Москвы-реки в Капотне – два последних связали между собой единым маршрутом. Общая площадь комфортных благоустроенных территорий составляет более 700 га. Всего за последние 10 лет в столице реконструировали и создали более 880 парковых и зелёных территорий. Благодаря этим работам в каждом районе столицы формируются локальные центры притяжения, где местные жители могут отметить районные и общегородские праздники, появляются возможности для проведения крупных фестивалей и мероприятий", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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