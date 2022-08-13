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Московские спасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков - РИА Новости, 13.08.2022
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Московские спасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков
Московские спасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков - РИА Новости, 13.08.2022
Московские спасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков
Московские спасатели обеспечивают пожарную безопасность Международного фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке на юге столицы, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T23:39
2022-08-13T23:54
общество
москва
ростех
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
городское хозяйство москвы
капотня
петр бирюков
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московские спасатели обеспечивают пожарную безопасность Международного фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке на юге столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в столице в седьмой раз. Зрелищные шоу в Братеевском каскадном парке можно увидеть сегодня и завтра, 14 августа."Для обеспечения пожарной безопасности зрелищных мероприятий задействованы сотни сотрудников личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц специальной пожарно-спасательной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев" и современные катера. При подготовке к фестивалю во всех точках запуска фейерверков провели профилактические обследования, с организаторами мероприятия и ответственными сотрудниками городских служб – инструктажи", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что организовано взаимодействие с представителями ГУМВД по Москве, ГУ Росгвардии по Москве, медицинскими службами."С 2016 года на юго-востоке столицы, по обе стороны от Москвы-реки, комплексно благоустроили четыре крупных парка: Братеевский каскадный парк, парк "Братеевская пойма", парк 850-летия Москвы и парк на берегу Москвы-реки в Капотне – два последних связали между собой единым маршрутом. Общая площадь комфортных благоустроенных территорий составляет более 700 га. Всего за последние 10 лет в столице реконструировали и создали более 880 парковых и зелёных территорий. Благодаря этим работам в каждом районе столицы формируются локальные центры притяжения, где местные жители могут отметить районные и общегородские праздники, появляются возможности для проведения крупных фестивалей и мероприятий", – цитируют в сообщении Бирюкова.
https://ria.ru/20220812/vyborg-1809156180.html
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общество, москва, ростех, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), городское хозяйство москвы, капотня, петр бирюков, россия
Общество, Москва, Ростех, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Городское хозяйство Москвы, Капотня, Петр Бирюков, Россия
23:39 13.08.2022 (обновлено: 23:54 13.08.2022)
 
Московские спасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков

Сотни московских спасателей обеспечивают пожарную безопасность на фестивале фейерверков

© РИА Новости / Максим БлиновСалют
Салют - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Салют. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московские спасатели обеспечивают пожарную безопасность Международного фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке на юге столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в столице в седьмой раз. Зрелищные шоу в Братеевском каскадном парке можно увидеть сегодня и завтра, 14 августа.
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"Для обеспечения пожарной безопасности зрелищных мероприятий задействованы сотни сотрудников личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц специальной пожарно-спасательной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев" и современные катера. При подготовке к фестивалю во всех точках запуска фейерверков провели профилактические обследования, с организаторами мероприятия и ответственными сотрудниками городских служб – инструктажи", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что организовано взаимодействие с представителями ГУМВД по Москве, ГУ Росгвардии по Москве, медицинскими службами.
"С 2016 года на юго-востоке столицы, по обе стороны от Москвы-реки, комплексно благоустроили четыре крупных парка: Братеевский каскадный парк, парк "Братеевская пойма", парк 850-летия Москвы и парк на берегу Москвы-реки в Капотне – два последних связали между собой единым маршрутом. Общая площадь комфортных благоустроенных территорий составляет более 700 га. Всего за последние 10 лет в столице реконструировали и создали более 880 парковых и зелёных территорий. Благодаря этим работам в каждом районе столицы формируются локальные центры притяжения, где местные жители могут отметить районные и общегородские праздники, появляются возможности для проведения крупных фестивалей и мероприятий", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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ОбществоМоскваРостехФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Городское хозяйство МосквыКапотняПетр БирюковРоссия
 
 
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