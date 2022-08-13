https://ria.ru/20220813/spasateli-1809437607.html

Московские спасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков

Московские спасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков - РИА Новости, 13.08.2022

Московские спасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков

Московские спасатели обеспечивают пожарную безопасность Международного фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке на юге столицы, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T23:39

2022-08-13T23:39

2022-08-13T23:54

общество

москва

ростех

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

городское хозяйство москвы

капотня

петр бирюков

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московские спасатели обеспечивают пожарную безопасность Международного фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке на юге столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в столице в седьмой раз. Зрелищные шоу в Братеевском каскадном парке можно увидеть сегодня и завтра, 14 августа."Для обеспечения пожарной безопасности зрелищных мероприятий задействованы сотни сотрудников личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц специальной пожарно-спасательной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев" и современные катера. При подготовке к фестивалю во всех точках запуска фейерверков провели профилактические обследования, с организаторами мероприятия и ответственными сотрудниками городских служб – инструктажи", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что организовано взаимодействие с представителями ГУМВД по Москве, ГУ Росгвардии по Москве, медицинскими службами."С 2016 года на юго-востоке столицы, по обе стороны от Москвы-реки, комплексно благоустроили четыре крупных парка: Братеевский каскадный парк, парк "Братеевская пойма", парк 850-летия Москвы и парк на берегу Москвы-реки в Капотне – два последних связали между собой единым маршрутом. Общая площадь комфортных благоустроенных территорий составляет более 700 га. Всего за последние 10 лет в столице реконструировали и создали более 880 парковых и зелёных территорий. Благодаря этим работам в каждом районе столицы формируются локальные центры притяжения, где местные жители могут отметить районные и общегородские праздники, появляются возможности для проведения крупных фестивалей и мероприятий", – цитируют в сообщении Бирюкова.

https://ria.ru/20220812/vyborg-1809156180.html

https://ria.ru/20220811/festival-1808892893.html

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общество, москва, ростех, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), городское хозяйство москвы, капотня, петр бирюков, россия