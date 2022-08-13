https://ria.ru/20220813/sokolov-1808910672.html

Биография Андрея Соколова

Биография Андрея Соколова - РИА Новости, 13.08.2022

Биография Андрея Соколова

Народный артист России Андрей Алексеевич Соколов родился 13 августа 1962 года в Москве. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T04:03

2022-08-13T04:03

2022-08-13T04:03

справки

андрей соколов

россия

ленком

театр луны

театр наций

московская область (подмосковье)

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Народный артист России Андрей Алексеевич Соколов родился 13 августа 1962 года в Москве.В 1986 году окончил Московский авиационно-технологический институт (ныне МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского), в 1991 году – вечернее отделение Института иностранных языков. Также получил образование по творческим специальностям: в 1990 году окончил актерский факультет театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина (курс Людмилы Ставской), в 1998 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров. В 1990 году был приглашен в труппу Московского государственного театра "Ленком" (ныне "Ленком Марка Захарова"), где работает и сегодня. В 1991 году Андрей Соколов был задействован в основном составе сразу двух спектаклей – "Гамлете" и "Юноне и Авось". Он также сыграл во многих других постановках театра – "Две женщины" (Ислаев, 1998), "Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)" (МакМерфи, 2005), "Тартюф" (Тартюф, 2006), "Визит дамы" (Илл, 2008), "Tout paye, или Все оплачено" (2004). В 2022 году Соколов поставил на сцене "Ленкома" спектакль "ЛюБоль", в котором сыграл одну из ролей. Андрей Соколов сотрудничал с другими театрами, а также играл в антрепризе.В Театре им. Моссовета он был занят в спектакле "Любовью не шутят" (1994), в La Teatr – "Стеклянная пыль" (2005). На сцене Театра Луны сыграл Александра Македонского в спектакле "Таис Сияющая". В 2018 году он дебютировал в главной роли в спектакле "Утопия" на сцене Театра Наций. Был также занят в постановках "Понедельник после чуда" (Новгородский областной театр драмы имени Ф.М. Достоевского), "Игра в жмурики" (1992, Независимый театральный проект) и других.С 1999 по 2016 год Соколов возглавлял независимый театр "Монолог XXI век", где в качестве режиссера поставил спектакли "Койка" и "За закрытой дверью".В кино дебютировал еще в студенческие годы – в картине Виталия Макарова "Она с метлой, он в черной шляпе" (1987). Популярность пришла к Андрею Соколову после выхода фильма Василия Пичула "Маленькая Вера" (1988).В последующие годы он сыграл главные роли в таких фильмах и сериалах как "Искусство жить в Одессе" (1989), "Наш человек в Сан-Ремо" (1990), "Палач" (1990), "Пьющие кровь" (1991), "Невеста из Парижа" (1992), "Предсказание" (1993), "Любовь, предвестие печали" (1994), "Агентство "Золотая пуля" (2002), "Адвокат" (2003-2016), "Близнецы" (2004), "Охота на асфальте" (2005), "Смерш" (2007), "Летом я предпочитаю..." (2008), "Оттепель" (2008), "Личные обстоятельства" (2012), "До свидания, мальчики" (2014), "Я больше не боюсь" (2014), "Давай найдем друг друга" (2020), "Аманат" (2022) и другие.Выступил режиссером фильмов "Адвокат" (2003-2011, в группе режиссеров), "Артефакт" (2009), "Память осени" (2015), "Выжившая" (2020).Андрей Соколов также работал на телевидении. С 2005 по 2006 год был ведущим ночного ток-шоу "Только для мужчин" на телеканале "ТВ Центр". С 2014 по 2016 год был ведущим программы "Черно-белое" на "Первом канале". Преподает на факультете искусств в Российском государственном социальном университете и в Московском институте театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Президент кинофестиваля гильдии актеров России "Созвездие", президент детского кинофестиваля "Алые паруса". Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области. Андрей Соколов – соавтор романа "Новая русская леди", автор сборника стихов.Народный артист РФ (2005). Награжден орденом Дружбы (2020). Лауреат IX российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова (2019). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

московская область (подмосковье)

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, андрей соколов, россия, ленком, театр луны, театр наций, московская область (подмосковье)