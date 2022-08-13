https://ria.ru/20220813/sevastopol-1809385116.html

Улицы Севастополя начнут называть именами героев спецоперации на Украине

Улицы Севастополя начнут называть именами героев спецоперации на Украине - РИА Новости, 13.08.2022

Улицы Севастополя начнут называть именами героев спецоперации на Украине

Именами севастопольцев, участвующих в специальной военной операции России, будут называть улицы города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:16

2022-08-13T16:16

2022-08-13T18:08

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

республика крым

севастополь

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Именами севастопольцев, участвующих в специальной военной операции России, будут называть улицы города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Подобные меры уже приняты в нескольких российских городах. Так, улица имени погибшего на Украине Героя России Максима Концова появилась в Улан-Удэ. В Новороссийске имя генерал-майора Андрея Суховецкого, погибшего при выполнении боевого задания в ходе спецоперации, присвоили колледжу радиоэлектронного приборостроения. Также в Краснодаре власти приняли решение назвать три новых улицы в честь военнослужащих — участников спецоперации.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220810/medali-1808672477.html

республика крым

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил развожаев, республика крым, севастополь, россия, общество