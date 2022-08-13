16:16 13.08.2022 (обновлено: 18:08 13.08.2022)
Улицы Севастополя начнут называть именами героев спецоперации на Украине
Развожаев: улицы Севастополя начнут называть именами героев спецоперации на Украине
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Именами севастопольцев, участвующих в специальной военной операции России, будут называть улицы города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Мы обязательно это сделаем. Сейчас мы собираем такие инициативы, собираем все предложения от общественности города. У нас уже есть ребята — Герои России, воины, награжденные орденами Мужества. Первоочередным образом мы будем увековечивать в топонимике именно наших севастопольцев, которые совершили подвиги", — написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Подобные меры уже приняты в нескольких российских городах. Так, улица имени погибшего на Украине Героя России Максима Концова появилась в Улан-Удэ. В Новороссийске имя генерал-майора Андрея Суховецкого, погибшего при выполнении боевого задания в ходе спецоперации, присвоили колледжу радиоэлектронного приборостроения. Также в Краснодаре власти приняли решение назвать три новых улицы в честь военнослужащих — участников спецоперации.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.