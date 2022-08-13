https://ria.ru/20220813/sau-1809400326.html

Словакия передала Украине партию САУ натовского калибра

Словакия передала Украине партию САУ натовского калибра - РИА Новости, 13.08.2022

Словакия передала Украине партию САУ натовского калибра

Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под "натовский" калибр 155 миллиметров, сообщил глава офиса Владимира... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T18:11

2022-08-13T18:11

2022-08-13T18:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под "натовский" калибр 155 миллиметров, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Передачу самоходных орудий также подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь. "Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana уже в руках украинских вооруженных сил", - говорится в его сообщении в соцсетях.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220806/oruzhie-1807754884.html

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