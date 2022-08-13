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В Донбассе обезвредили более 500 тысяч взрывоопасных предметов
В Донбассе обезвредили более 500 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 13.08.2022
В Донбассе обезвредили более 500 тысяч взрывоопасных предметов
Российские военные сапёры обезвредили в Донбассе более 500 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:40
2022-08-13T21:40
2022-08-13T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные сапёры обезвредили в Донбассе более 500 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 17 436,35 гектара территории, 813 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 146,46 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 518 092 взрывоопасных предмета",- сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
В Донбассе обезвредили более 500 тысяч взрывоопасных предметов
Минобороны: российские саперы обезвредили в Донбассе 50 тысяч взрывоопасных предметов