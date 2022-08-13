https://ria.ru/20220813/sapery-1809428381.html

В Донбассе обезвредили более 500 тысяч взрывоопасных предметов

В Донбассе обезвредили более 500 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 13.08.2022

В Донбассе обезвредили более 500 тысяч взрывоопасных предметов

Российские военные сапёры обезвредили в Донбассе более 500 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T21:40

2022-08-13T21:40

2022-08-13T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные сапёры обезвредили в Донбассе более 500 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 17 436,35 гектара территории, 813 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 146,46 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 518 092 взрывоопасных предмета",- сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донбасс, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины