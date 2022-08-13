https://ria.ru/20220813/samolet-1809430368.html

В Белоруссии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

В Белоруссии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека - РИА Новости, 13.08.2022

В Белоруссии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Легкомоторный самолет разбился в Белоруссии, два человека погибли, сообщил СК республики. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T22:11

2022-08-13T22:11

2022-08-13T22:11

гродненская область

в мире

белоруссия

следственный комитет белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99289/12/992891285_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_580eeb94a3c05a45e9112d35b7ee803b.jpg

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в Белоруссии, два человека погибли, сообщил СК республики."Два пилота легкомоторного самолета (в возрасте - ред.) 61 и 54 лет осуществляли прогулочные полеты над Слонимом. Вечером, пролетая над Слонимским районом (Гродненская область - ред.), самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что следователи Гродненского областного аппарата СК с привлечением передвижной криминалистической лаборатории работают на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются.

гродненская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гродненская область, в мире, белоруссия, следственный комитет белоруссии