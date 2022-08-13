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В Белоруссии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека - РИА Новости, 13.08.2022
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В Белоруссии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
В Белоруссии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека - РИА Новости, 13.08.2022
В Белоруссии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Легкомоторный самолет разбился в Белоруссии, два человека погибли, сообщил СК республики. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T22:11
2022-08-13T22:11
гродненская область
в мире
белоруссия
следственный комитет белоруссии
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МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в Белоруссии, два человека погибли, сообщил СК республики."Два пилота легкомоторного самолета (в возрасте - ред.) 61 и 54 лет осуществляли прогулочные полеты над Слонимом. Вечером, пролетая над Слонимским районом (Гродненская область - ред.), самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что следователи Гродненского областного аппарата СК с привлечением передвижной криминалистической лаборатории работают на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются.
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гродненская область, в мире, белоруссия, следственный комитет белоруссии
Гродненская область, В мире, Белоруссия, Следственный комитет Белоруссии
22:11 13.08.2022
 
В Белоруссии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Легкомоторный самолет разбился в Белоруссии, два пилота погибли от полученных травм

© Fotolia / sasЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Fotolia / sas
Легкомоторный самолет в небе. Архивное фото
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МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в Белоруссии, два человека погибли, сообщил СК республики.
"Два пилота легкомоторного самолета (в возрасте - ред.) 61 и 54 лет осуществляли прогулочные полеты над Слонимом. Вечером, пролетая над Слонимским районом (Гродненская область - ред.), самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователи Гродненского областного аппарата СК с привлечением передвижной криминалистической лаборатории работают на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются.
 
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