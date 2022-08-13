https://ria.ru/20220813/ryba-1809324725.html

Российские рестораторы сообщили о росте цен на рыбу и морепродукты

Российские рестораторы сообщили о росте цен на рыбу и морепродукты - РИА Новости, 13.08.2022

Российские рестораторы сообщили о росте цен на рыбу и морепродукты

Российские рестораны заменяют импортную рыбу и морепродукты на отечественные, однако отмечают резкий рост цен на такую продукцию - местами подорожание составило РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T06:58

2022-08-13T06:58

2022-08-13T06:58

экономика

сахалин

москва

ростов-на-дону

рестораны

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские рестораны заменяют импортную рыбу и морепродукты на отечественные, однако отмечают резкий рост цен на такую продукцию - местами подорожание составило 40-50%, рассказали РИА Новости представители отрасли.Там отметили, что также в меню ресторанов теперь присутствуют гребешок с Сахалина, камчатский краб, мурманский еж и форель из Карелии. "Все продукты ничем не уступают импортным аналогам, а некоторые и превосходят их по вкусовым качествам", - уточнили в холдинге.Мурманского лосося закупают и в ресторане Dogs in the fog в Москве, и в ростовских заведениях "Эрти", "Бурка", "Хинкали и эклеры". Соучредитель группы ресторанов в Ростове-на-Дону Гаджи Зулумханов, в свою очередь, отметил рост цен на отечественную рыбу и морепродукты. "Произошло очень сильное подорожание всего, что повлекло за собой высокий рост фудкоста (стоимость еды - ред.). В некоторых случаях он составил 40-50%. Так как мы не можем на эту сумму поднимать розничную цену, пришлось искать альтернативные ингредиенты", - сообщил он.Зулумханов отметил рост цен не только на импортные, но и на отечественные продукты. "Это, кстати, всегда было проблемой. То есть мурманский лосось всегда был, но дороже, чем норвежский. Как результат - выбор падал на импортный. Было ожидание, что в связи с закрытием импорта цены будут ниже на магаданскую креветку, краба - все то, что добывается в наших северных морях. Но, к сожалению, произошло наоборот. Это плохо сказывается на ресторанах и себестоимости", - заявил он."На сегодняшний день все больше падает целесообразность открытия ресторана с морской кухней. При этом есть острая потребность в продуктах ресторанного уровня: мидии, устрицы, различные виды рыбы, качественное мясо. Но количество фермеров и предпринимателей, которые хотят заниматься такими продуктами, - минимальное. Тем не менее, ресторанам сейчас приходится задумываться о собственном мини-производстве, скажем, того же сыра", - добавил Зулумханов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/zakrytie-1805536814.html

https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798750320.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сахалин, москва, ростов-на-дону, рестораны, россия