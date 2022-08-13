Напавший на писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР, сообщили СМИ
NBC News: ранивший писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР и шиитскому экстремизму
© AP Photo / Rogelio V. SolisПисатель Салман Рушди
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Писатель Салман Рушди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший в Нью-Йорке на британского писателя Салмана Рушди, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник.
В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом - в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Нападавший был задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.
Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, предварительная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.