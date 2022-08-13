https://ria.ru/20220813/rushdi-1809353754.html

Напавший на писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР, сообщили СМИ

Напавший на писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2022

Напавший на писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР, сообщили СМИ

Мужчина, напавший в Нью-Йорке на британского писателя Салмана Рушди, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:00

2022-08-13T12:00

2022-08-13T12:00

в мире

нью-йорк (город)

иран

нью-джерси

салман рушди

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший в Нью-Йорке на британского писателя Салмана Рушди, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник.В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом - в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Нападавший был задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, предварительная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

https://ria.ru/20220813/napadenie-1809319035.html

https://ria.ru/20220812/rushdi-1809287277.html

нью-йорк (город)

иран

нью-джерси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), иран, нью-джерси, салман рушди