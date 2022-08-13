Рейтинг@Mail.ru
Напавший на писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/rushdi-1809353754.html
Напавший на писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР, сообщили СМИ
Напавший на писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2022
Напавший на писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР, сообщили СМИ
Мужчина, напавший в Нью-Йорке на британского писателя Салмана Рушди, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:00
2022-08-13T12:00
в мире
нью-йорк (город)
иран
нью-джерси
салман рушди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809261699_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_3ee2ae3d598b2e8dc0c2d53999b13f8d.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший в Нью-Йорке на британского писателя Салмана Рушди, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник.В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом - в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Нападавший был задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, предварительная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
https://ria.ru/20220813/napadenie-1809319035.html
https://ria.ru/20220812/rushdi-1809287277.html
нью-йорк (город)
иран
нью-джерси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809261699_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d0eba60e370407d3a96339779e76b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), иран, нью-джерси, салман рушди
В мире, Нью-Йорк (город), Иран, Нью-Джерси, Салман Рушди
12:00 13.08.2022
 
Напавший на писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР, сообщили СМИ

NBC News: ранивший писателя Салмана Рушди мог симпатизировать КСИР и шиитскому экстремизму

© AP Photo / Rogelio V. SolisПисатель Салман Рушди
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Писатель Салман Рушди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший в Нью-Йорке на британского писателя Салмана Рушди, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник.
В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом - в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Нападавший был задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.
Нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 02:42Культура
СМИ: писатель Рушди после нападения может потерять глаз
Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, предварительная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
Нападение на Салмана Рушди в институте Чатокуа в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 20:42Культура
Нападавший на Рушди нанес ему более десяти ударов, рассказал очевидец
 
В миреНью-Йорк (город)ИранНью-ДжерсиСалман Рушди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала