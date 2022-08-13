https://ria.ru/20220813/rushdi-1809312317.html

В полиции Нью-Йорка рассказали о состоянии раненого писателя Рушди

В полиции Нью-Йорка рассказали о состоянии раненого писателя Рушди - РИА Новости, 13.08.2022

В полиции Нью-Йорка рассказали о состоянии раненого писателя Рушди

Писатель Салман Рушди, на которого напали в США, все еще находится в операционной, он получил по меньшей мере два ранения ножом - в шею и живот, сообщил на... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T00:47

2022-08-13T00:47

2022-08-13T02:06

в мире

нью-йорк (город)

иран

федеральное бюро расследований сша

салман рушди

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НЬЮ-ЙОРК, 13 авг – РИА Новости. Писатель Салман Рушди, на которого напали в США, все еще находится в операционной, он получил по меньшей мере два ранения ножом - в шею и живот, сообщил на брифинге представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски.В пятницу в штате Нью-Йорк на 75-летнего Рушди напали перед его выступлением на сцене института. Подозреваемого задержали.Он напомнил, что Рушди доставили на вертолете в местную больницу. "И сейчас все еще идет операция", - добавил он.По его словам, мотивы нападавшего пока неизвестны, полиция работает над их выяснением совместно с ФБР. Национальность задержанного пока также не известна. Нет и данных о том, были ли у него раньше проблемы с законом.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

https://ria.ru/20220812/rushdi-1809287929.html

нью-йорк (город)

иран

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Алексей Калабанов

в мире, нью-йорк (город), иран, федеральное бюро расследований сша, салман рушди