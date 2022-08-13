00:47 13.08.2022 (обновлено: 02:06 13.08.2022)
В полиции Нью-Йорка рассказали о состоянии раненого писателя Рушди
В полиции Нью-Йорка сообщили, что писатель Рушди после нападения остается в операционной
© AP Photo / Joshua GoodmanНападение на Салмана Рушди в институте Чатокуа в Нью-Йорке
© AP Photo / Joshua Goodman
НЬЮ-ЙОРК, 13 авг – РИА Новости. Писатель Салман Рушди, на которого напали в США, все еще находится в операционной, он получил по меньшей мере два ранения ножом - в шею и живот, сообщил на брифинге представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски.
В пятницу в штате Нью-Йорк на 75-летнего Рушди напали перед его выступлением на сцене института. Подозреваемого задержали.
"Подозреваемый идентифицирован как Хади Матар 24 лет из города Фэрвью (штат Нью-Джерси). Примерно в 10.47 Салман Рушди поднялся на сцену. И вскоре подозреваемый выпрыгнул на сцену, напал на господина Рушди и нанес ему по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот", - рассказал Станишевски.
Он напомнил, что Рушди доставили на вертолете в местную больницу. "И сейчас все еще идет операция", - добавил он.
По его словам, мотивы нападавшего пока неизвестны, полиция работает над их выяснением совместно с ФБР. Национальность задержанного пока также не известна. Нет и данных о том, были ли у него раньше проблемы с законом.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.