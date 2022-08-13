Рейтинг@Mail.ru
РТИ покажет на "Армии-2022" новые радиолокационные станции - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/rls-1809377415.html
РТИ покажет на "Армии-2022" новые радиолокационные станции
РТИ покажет на "Армии-2022" новые радиолокационные станции - РИА Новости, 13.08.2022
РТИ покажет на "Армии-2022" новые радиолокационные станции
Радиотехнический институт имени имени Минца (Концерн "РТИ Системы") на форуме "Армия-2022" впервые представит макет нового многофункционального бортового... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:22
2022-08-13T15:22
форум "армия-2022"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746921188_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_56cdda4fb8c141980bb4a88c1b7c1681.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Радиотехнический институт имени имени Минца (Концерн "РТИ Системы") на форуме "Армия-2022" впервые представит макет нового многофункционального бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) воздушного базирования, а также новую радиолокационную станцию (РЛС) "Витим", загоризонтную "Подсолнух-Э" и новую многофункциональную РЛС декаметрового диапазона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе концерна."На форуме будет экспонироваться макет нового БРЛК Р-диапазона разработки "Радиотехнического института имени академика А.Л.Минца", который обладает уникальными характеристиками, позволяющие решать широкий круг задач, как для федеральных органов исполнительной власти, так и для частных компаний", - сообщили в концерне.Кроме того, на форуме будет представлен новая РЛС "Витим", загоризонтная РЛС "Подсолнух-Э" и новая многофункциональная РЛС декаметрового диапазона от НПК "НИИДАР" (входит в РТИ).На экспозиции предприятий концерна посетители выставки смогут ознакомиться с основными разработками предприятий - от бортовых радиолокационных комплексов, предназначенных для работы в Арктике, до радиолокационных станций, обеспечивающих безопасность и надежность суверенитета России."В 2022 году на форуме мы будем говорить прежде всего о наших новых разработках в интересах диверсификации и расширения спектра наших изделий. Мы уже достигли определенных успехов на этом пути, что подтверждается теми изделиями, которые мы экспонируем. Кроме того, необходимо отметить, что наши разработки обладают и высоким экспортным потенциалом", – приводят в пресс-службе слова гендиректора РТИ имени Минца Юрия Аношко.Военно-технический Форум "Армия-2022" пройдет 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
https://ria.ru/20220812/kompleksy-1809104225.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746921188_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_dbea1c0da08f5b4c76df2249ed4885de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум "армия-2022", россия
Форум "Армия-2022", Россия
15:22 13.08.2022
 
РТИ покажет на "Армии-2022" новые радиолокационные станции

РТИ впервые покажет на "Армии-2022" новые РЛС "Витим" и "Подсолнух-Э"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги участников форума
Флаги участников форума - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаги участников форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Радиотехнический институт имени имени Минца (Концерн "РТИ Системы") на форуме "Армия-2022" впервые представит макет нового многофункционального бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) воздушного базирования, а также новую радиолокационную станцию (РЛС) "Витим", загоризонтную "Подсолнух-Э" и новую многофункциональную РЛС декаметрового диапазона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе концерна.
"На форуме будет экспонироваться макет нового БРЛК Р-диапазона разработки "Радиотехнического института имени академика А.Л.Минца", который обладает уникальными характеристиками, позволяющие решать широкий круг задач, как для федеральных органов исполнительной власти, так и для частных компаний", - сообщили в концерне.
Кроме того, на форуме будет представлен новая РЛС "Витим", загоризонтная РЛС "Подсолнух-Э" и новая многофункциональная РЛС декаметрового диапазона от НПК "НИИДАР" (входит в РТИ).
На экспозиции предприятий концерна посетители выставки смогут ознакомиться с основными разработками предприятий - от бортовых радиолокационных комплексов, предназначенных для работы в Арктике, до радиолокационных станций, обеспечивающих безопасность и надежность суверенитета России.
На Международном военно-техническом форуме Армия - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 12:11
ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего
"В 2022 году на форуме мы будем говорить прежде всего о наших новых разработках в интересах диверсификации и расширения спектра наших изделий. Мы уже достигли определенных успехов на этом пути, что подтверждается теми изделиями, которые мы экспонируем. Кроме того, необходимо отметить, что наши разработки обладают и высоким экспортным потенциалом", – приводят в пресс-службе слова гендиректора РТИ имени Минца Юрия Аношко.
Военно-технический Форум "Армия-2022" пройдет 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
 
Форум "Армия-2022"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала