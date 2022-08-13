https://ria.ru/20220813/rls-1809377415.html

РТИ покажет на "Армии-2022" новые радиолокационные станции

РТИ покажет на "Армии-2022" новые радиолокационные станции - РИА Новости, 13.08.2022

РТИ покажет на "Армии-2022" новые радиолокационные станции

Радиотехнический институт имени имени Минца (Концерн "РТИ Системы") на форуме "Армия-2022" впервые представит макет нового многофункционального бортового... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T15:22

2022-08-13T15:22

2022-08-13T15:22

форум "армия-2022"

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Радиотехнический институт имени имени Минца (Концерн "РТИ Системы") на форуме "Армия-2022" впервые представит макет нового многофункционального бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) воздушного базирования, а также новую радиолокационную станцию (РЛС) "Витим", загоризонтную "Подсолнух-Э" и новую многофункциональную РЛС декаметрового диапазона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе концерна."На форуме будет экспонироваться макет нового БРЛК Р-диапазона разработки "Радиотехнического института имени академика А.Л.Минца", который обладает уникальными характеристиками, позволяющие решать широкий круг задач, как для федеральных органов исполнительной власти, так и для частных компаний", - сообщили в концерне.Кроме того, на форуме будет представлен новая РЛС "Витим", загоризонтная РЛС "Подсолнух-Э" и новая многофункциональная РЛС декаметрового диапазона от НПК "НИИДАР" (входит в РТИ).На экспозиции предприятий концерна посетители выставки смогут ознакомиться с основными разработками предприятий - от бортовых радиолокационных комплексов, предназначенных для работы в Арктике, до радиолокационных станций, обеспечивающих безопасность и надежность суверенитета России."В 2022 году на форуме мы будем говорить прежде всего о наших новых разработках в интересах диверсификации и расширения спектра наших изделий. Мы уже достигли определенных успехов на этом пути, что подтверждается теми изделиями, которые мы экспонируем. Кроме того, необходимо отметить, что наши разработки обладают и высоким экспортным потенциалом", – приводят в пресс-службе слова гендиректора РТИ имени Минца Юрия Аношко.Военно-технический Форум "Армия-2022" пройдет 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

https://ria.ru/20220812/kompleksy-1809104225.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "армия-2022", россия