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СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девочки в Пермском крае
СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девочки в Пермском крае - РИА Новости, 13.08.2022
СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девочки в Пермском крае
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:49
2022-08-13T11:49
2022-08-13T16:59
происшествия
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 13 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края. По данным СК, 12 августа в семь часов вечера ребенок ушел из дома. После этого родные девочку не видели.На вид девочке шесть-семь лет, у нее худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Одета была в светлую толстовку и темные спортивные трико, с собой она могла взять мягкую игрушку синего цвета.
https://ria.ru/20220705/priamure-1800246421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
11:49 13.08.2022 (обновлено: 16:59 13.08.2022)
СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девочки в Пермском крае
СК возбудил дело после исчезновения девочки из Верхнечусовских Городков в Пермском крае