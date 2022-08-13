https://ria.ru/20220813/rebenok-1809352766.html

СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девочки в Пермском крае

СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девочки в Пермском крае - РИА Новости, 13.08.2022

СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девочки в Пермском крае

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:49

2022-08-13T11:49

2022-08-13T16:59

происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 13 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края. По данным СК, 12 августа в семь часов вечера ребенок ушел из дома. После этого родные девочку не видели.На вид девочке шесть-семь лет, у нее худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Одета была в светлую толстовку и темные спортивные трико, с собой она могла взять мягкую игрушку синего цвета.

https://ria.ru/20220705/priamure-1800246421.html

пермский край

россия

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Дарья Буймова

происшествия, пермский край, россия