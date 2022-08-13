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В Белгородской области ребенок попал в реанимацию из-за боеприпаса - РИА Новости, 13.08.2022
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В Белгородской области ребенок попал в реанимацию из-за боеприпаса
В Белгородской области ребенок попал в реанимацию из-за боеприпаса - РИА Новости, 13.08.2022
В Белгородской области ребенок попал в реанимацию из-за боеприпаса
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии после попытки разобрать боеприпас в поселке... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T08:29
2022-08-13T12:31
происшествия
красный октябрь
белгородский район
москва
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии после попытки разобрать боеприпас в поселке Красный Октябрь."У нас плохая новость: в поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации", — написал чиновник в своем Telegram-канале.Он добавил, что родителям необходимо уделить особое внимание детям, а главам районов и добровольным народным дружинам Гладков поручил усиленно дежурить и патрулировать."Нельзя брать в руки опасные предметы! Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112", — призвал губернатор.Гладков сообщил, что как только состояние ребенка позволит, пострадавшего отправят в Москву.
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красный октябрь
белгородский район
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происшествия, красный октябрь, белгородский район, москва
Происшествия, Красный Октябрь, Белгородский район, Москва
08:29 13.08.2022 (обновлено: 12:31 13.08.2022)
 
В Белгородской области ребенок попал в реанимацию из-за боеприпаса

В Белгородской области ребенок попал в реанимацию, пытаясь разобрать боеприпас

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии после попытки разобрать боеприпас в поселке Красный Октябрь.
"У нас плохая новость: в поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что родителям необходимо уделить особое внимание детям, а главам районов и добровольным народным дружинам Гладков поручил усиленно дежурить и патрулировать.
"Нельзя брать в руки опасные предметы! Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112", — призвал губернатор.
Гладков сообщил, что как только состояние ребенка позволит, пострадавшего отправят в Москву.
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