https://ria.ru/20220813/rebenok-1809330110.html

В Белгородской области ребенок попал в реанимацию из-за боеприпаса

В Белгородской области ребенок попал в реанимацию из-за боеприпаса - РИА Новости, 13.08.2022

В Белгородской области ребенок попал в реанимацию из-за боеприпаса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии после попытки разобрать боеприпас в поселке... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T08:29

2022-08-13T08:29

2022-08-13T12:31

происшествия

красный октябрь

белгородский район

москва

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии после попытки разобрать боеприпас в поселке Красный Октябрь."У нас плохая новость: в поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации", — написал чиновник в своем Telegram-канале.Он добавил, что родителям необходимо уделить особое внимание детям, а главам районов и добровольным народным дружинам Гладков поручил усиленно дежурить и патрулировать."Нельзя брать в руки опасные предметы! Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112", — призвал губернатор.Гладков сообщил, что как только состояние ребенка позволит, пострадавшего отправят в Москву.

https://ria.ru/20220811/skoraya-1808815255.html

красный октябрь

белгородский район

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красный октябрь, белгородский район, москва