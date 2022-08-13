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При обстреле Донецка пострадала еще одна женщина - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/ranenaya-1809398200.html
При обстреле Донецка пострадала еще одна женщина
При обстреле Донецка пострадала еще одна женщина - РИА Новости, 13.08.2022
При обстреле Донецка пострадала еще одна женщина
Еще одна мирная жительница ранена в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:53
2022-08-13T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Еще одна мирная жительница ранена в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."При обстреле Петровского района города по улице Рационализаторов ранение получила мирная жительница 1952 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в субботу уже сообщалось об одной пострадавшей в Петровском районе Донецка. По улице Мамаева Кургана ранение получила женщина 1948 года рождения.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Петровский район
17:53 13.08.2022
 
При обстреле Донецка пострадала еще одна женщина

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Петровского района Донецка ранена еще одна женщина

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости
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Витринные окна, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Еще одна мирная жительница ранена в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"При обстреле Петровского района города по улице Рационализаторов ранение получила мирная жительница 1952 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 10:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Как украинские политики восемь лет вели к войне с РоссиейЗа восемь лет войны в Донбассе украинские политики призывали к военному конфликту с Россией под разными предлогами: заявляли о практически "святой" войне против "мирового зла" и желании отомстить "москалям" за Крым, требовали "вернуть" Кубань в состав Украины... Неизменным оставалось одно: фанатичное желание войны с Россией.
Ранее в субботу уже сообщалось об одной пострадавшей в Петровском районе Донецка. По улице Мамаева Кургана ранение получила женщина 1948 года рождения.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский район
 
 
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