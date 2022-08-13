При обстреле Донецка пострадала еще одна женщина
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Петровского района Донецка ранена еще одна женщина
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Еще одна мирная жительница ранена в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"При обстреле Петровского района города по улице Рационализаторов ранение получила мирная жительница 1952 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
11 августа, 10:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022Как украинские политики восемь лет вели к войне с РоссиейЗа восемь лет войны в Донбассе украинские политики призывали к военному конфликту с Россией под разными предлогами: заявляли о практически "святой" войне против "мирового зла" и желании отомстить "москалям" за Крым, требовали "вернуть" Кубань в состав Украины... Неизменным оставалось одно: фанатичное желание войны с Россией.
Ранее в субботу уже сообщалось об одной пострадавшей в Петровском районе Донецка. По улице Мамаева Кургана ранение получила женщина 1948 года рождения.