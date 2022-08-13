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Пушкова шокировала позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
Пушкова шокировала позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.08.2022
Пушкова шокировала позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС, назвав реакцию ЕС на эти атаки "вызывающей полное недоумение". РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T02:42
2022-08-13T02:42
2022-08-13T02:42
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запорожская аэс
вооруженные силы рф
алексей пушков
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС, назвав реакцию ЕС на эти атаки "вызывающей полное недоумение"."США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?" – задался вопросом сенатор в своем Telegram-канале.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. Станция с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
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в мире, европа, энергодар, россия, запорожская аэс, вооруженные силы рф, алексей пушков
В мире, Европа, Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, Алексей Пушков
Пушкова шокировала позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
Сенатор Пушков: отношение Европы к украинским атакам на ЗАЭС вызывает недоумение