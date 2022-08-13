https://ria.ru/20220813/provokatsiya-1809427697.html

В Краматорске ВСУ провоцируют ответный огонь, прикрываясь мирными жителями

В Краматорске ВСУ провоцируют ответный огонь, прикрываясь мирными жителями - РИА Новости, 13.08.2022

В Краматорске ВСУ провоцируют ответный огонь, прикрываясь мирными жителями

Украинские войска разместили в Краматорске тяжелое вооружение и провоцируют ответный огонь, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, сообщил начальник... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T21:35

2022-08-13T21:35

2022-08-13T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

михаил мизинцев

краматорск

украина

вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска разместили в Краматорске тяжелое вооружение и провоцируют ответный огонь, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.При этом, уточнил генерал-полковник, мирным жителям запретили покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита.По сведениям российского Минобороны, в Краматорске ВСУ неоднократно пользовались жилой застройкой и гражданской инфраструктурой, размещая технику на территории школ, детских садов и больниц. Кроме того, помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев публиковал видео, в котором украинский военный жалуется на отсутствие поддержки среди населения города, которое ждет прихода российских войск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220720/kramatorsk-1803628326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, михаил мизинцев, краматорск, украина, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф