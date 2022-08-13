21:35 13.08.2022 (обновлено: 22:01 13.08.2022)
В Краматорске ВСУ провоцируют ответный огонь, прикрываясь мирными жителями
Минобороны: ВСУ разместили в Краматорске вооружение и провоцируют ответный огонь
© AP Photo / Nariman El-MoftyУкраинский военнослужащий в Краматорске
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Украинский военнослужащий в Краматорске. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска разместили в Краматорске тяжелое вооружение и провоцируют ответный огонь, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Краматорске Донецкой Народной Республики в густонаселенных жилых кварталах (Краматорский бульвар, ул. Дворцовая, ул. М.Примайченко, ул. Парковая) украинские националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики", — сказал он на брифинге.
При этом, уточнил генерал-полковник, мирным жителям запретили покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита.
По сведениям российского Минобороны, в Краматорске ВСУ неоднократно пользовались жилой застройкой и гражданской инфраструктурой, размещая технику на территории школ, детских садов и больниц. Кроме того, помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев публиковал видео, в котором украинский военный жалуется на отсутствие поддержки среди населения города, которое ждет прихода российских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.