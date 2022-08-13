https://ria.ru/20220813/prizyv-1809388260.html

На Украине раскрыли схему массового уклонения мужчин от призыва в ВСУ

На Украине раскрыли схему массового уклонения мужчин от призыва в ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022

На Украине раскрыли схему массового уклонения мужчин от призыва в ВСУ

Среди жителей Украины набирает обороты схема выезда за границу под видом студентов с целью уклонения от призыва в Вооруженные силы республики. Об этом пишет... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:44

2022-08-13T16:44

2022-08-13T20:59

в мире

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Среди жителей Украины набирает обороты схема выезда за границу под видом студентов с целью уклонения от призыва в Вооруженные силы республики. Об этом пишет обозреватель "Страны" Людмила Ксенз.По информации издания, этим способом активно пользуются как реальные студенты, так и посредники, которые гарантируют желающим "поступление и выезд" в польские и прибалтийские вузы за 1,5-2,5 тысячи долларов. В социальных сетях много таких объявлений.Подобные схемы уже привели к тому, что нередко за границу сложно выехать даже тем студентам, которые действительно там учатся.По словам экспертов, опрошенных газетой, способ с приобретением студенческой визы для уклонения от мобилизации реально работает. Некоторые вузы даже ввели в этом году обучение на русском языке и дают украинцам скидки, подытоживается в материале.Ранее британское издание Daily Mail рассказало, что из-за больших потерь Вооруженные силы Украины призывают всех подряд. Представителям военкоматов приходится буквально бегать за каждым военнообязанным. Так, женщина пожаловалась, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. Повестки вручают у входа в церковь и даже на пляже. По мнению британских журналистов, агрессивные методы, которые используют киевские власти для мобилизации мужчин, отражают реальное количество потерь в ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал украинских силовиков.

https://ria.ru/20220805/otchet-1807644072.html

https://ria.ru/20220809/bezhentsy-1808191776.html

https://ria.ru/20220803/vsu-1807027738.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, вооруженные силы украины, украина