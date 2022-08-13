16:44 13.08.2022 (обновлено: 20:59 13.08.2022)
На Украине раскрыли схему массового уклонения мужчин от призыва в ВСУ
"Страна": украинцы массово уклоняются от призыва, выезжая в Польшу под видом студентов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Среди жителей Украины набирает обороты схема выезда за границу под видом студентов с целью уклонения от призыва в Вооруженные силы республики. Об этом пишет обозреватель "Страны" Людмила Ксенз.
По информации издания, этим способом активно пользуются как реальные студенты, так и посредники, которые гарантируют желающим "поступление и выезд" в польские и прибалтийские вузы за 1,5-2,5 тысячи долларов. В социальных сетях много таких объявлений.
Подобные схемы уже привели к тому, что нередко за границу сложно выехать даже тем студентам, которые действительно там учатся.
"Пограничники проверяют их документы с особой тщательностью и, бывает, заворачивают для дополнительных разбирательств", — отмечается в публикации.
По словам экспертов, опрошенных газетой, способ с приобретением студенческой визы для уклонения от мобилизации реально работает. Некоторые вузы даже ввели в этом году обучение на русском языке и дают украинцам скидки, подытоживается в материале.
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Ранее британское издание Daily Mail рассказало, что из-за больших потерь Вооруженные силы Украины призывают всех подряд. Представителям военкоматов приходится буквально бегать за каждым военнообязанным. Так, женщина пожаловалась, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. Повестки вручают у входа в церковь и даже на пляже. По мнению британских журналистов, агрессивные методы, которые используют киевские власти для мобилизации мужчин, отражают реальное количество потерь в ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал украинских силовиков.