https://ria.ru/20220813/priyut-1809367778.html

Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора

Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора - РИА Новости, 13.08.2022

Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора

"Сортируй и помогай": в Челябинске придумали новый способ популяризации сортировки мусора.

2022-08-13T13:51

2022-08-13T13:51

2022-08-13T13:51

общество

животные

мусор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809367454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_373c72a7ebe023d5e5aca26fa480109c.jpg

Участники проекта "Разделяйка" принимают вторсырье и сдают на переработку. Все вырученные средства волонтеры отправляют в приюты для животных. Подобные акции проходят также в Екатеринбурге.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Сортируй и помогай": волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора В Челябинске придумали новый способ популяризации сортировки мусора. Участники проекта "Разделяйка" принимают вторсырье и сдают на переработку. Все вырученные средства волонтеры отправляют в приюты для животных. Подобные акции проходят также в Екатеринбурге. 2022-08-13T13:51 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, животные, мусор, видео