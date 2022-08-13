https://ria.ru/20220813/priyut-1809367778.html
Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора
Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора - РИА Новости, 13.08.2022
Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора
"Сортируй и помогай": в Челябинске придумали новый способ популяризации сортировки мусора.
2022-08-13T13:51
2022-08-13T13:51
2022-08-13T13:51
общество
животные
мусор
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Участники проекта "Разделяйка" принимают вторсырье и сдают на переработку. Все вырученные средства волонтеры отправляют в приюты для животных. Подобные акции проходят также в Екатеринбурге.
РИА Новости
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2022
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Сортируй и помогай": волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора
В Челябинске придумали новый способ популяризации сортировки мусора. Участники проекта "Разделяйка" принимают вторсырье и сдают на переработку. Все вырученные средства волонтеры отправляют в приюты для животных. Подобные акции проходят также в Екатеринбурге.
2022-08-13T13:51
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PT0M59S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, животные, мусор, видео
Общество, Животные, Мусор
Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора
"Сортируй и помогай": в Челябинске придумали новый способ популяризации сортировки мусора.
2022-08-13T13:51
true
PT0M59S
Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора
"Сортируй и помогай": в Челябинске придумали новый способ популяризации сортировки мусора.
Участники проекта "Разделяйка" принимают вторсырье и сдают на переработку. Все вырученные средства волонтеры отправляют в приюты для животных. Подобные акции проходят также в Екатеринбурге.