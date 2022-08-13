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Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора - РИА Новости, 13.08.2022
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Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора
Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора - РИА Новости, 13.08.2022
Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора
"Сортируй и помогай": в Челябинске придумали новый способ популяризации сортировки мусора.
2022-08-13T13:51
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общество
животные
мусор
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Участники проекта "Разделяйка" принимают вторсырье и сдают на переработку. Все вырученные средства волонтеры отправляют в приюты для животных. Подобные акции проходят также в Екатеринбурге.
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353
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353
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"Сортируй и помогай": волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора
В Челябинске придумали новый способ популяризации сортировки мусора. Участники проекта "Разделяйка" принимают вторсырье и сдают на переработку. Все вырученные средства волонтеры отправляют в приюты для животных. Подобные акции проходят также в Екатеринбурге.
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общество, животные, мусор, видео
Общество, Животные, Мусор
Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора
"Сортируй и помогай": в Челябинске придумали новый способ популяризации сортировки мусора.
2022-08-13T13:51
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13:51 13.08.2022
 

Волонтеры отправляют приютам для животных выручку от переработки мусора

Читать ria.ru в
"Сортируй и помогай": в Челябинске придумали новый способ популяризации сортировки мусора.
Участники проекта "Разделяйка" принимают вторсырье и сдают на переработку. Все вырученные средства волонтеры отправляют в приюты для животных. Подобные акции проходят также в Екатеринбурге.
 
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