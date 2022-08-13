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Волонтеры в Харьковской области получили премию PUTIN TEAM - РИА Новости, 13.08.2022
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Волонтеры в Харьковской области получили премию PUTIN TEAM
Волонтеры в Харьковской области получили премию PUTIN TEAM - РИА Новости, 13.08.2022
Волонтеры в Харьковской области получили премию PUTIN TEAM
Волонтеры, работающие на освобожденных территориях Харьковской области, получили инициированную Общероссийским народным фронтом премию PUTIN TEAM, сообщили РИА... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:12
2022-08-13T16:12
андрей коваленко
украина
харьковская область
россия
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Волонтеры, работающие на освобожденных территориях Харьковской области, получили инициированную Общероссийским народным фронтом премию PUTIN TEAM, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, в Купянске Харьковской области провели мероприятие ко дню физкультурника, который отмечается в субботу. Отмечается, что в нем принял участие советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, который передал спортивным школам района спортинвентарь."Кроме того, Андрей Коваленко принял участие в награждении волонтеров Харьковской области премией PUTIN TEAM. Эта награда была инициирована Общероссийским народным фронтом, чтобы отметить труд людей, которые, невзирая на риск и опасность, работают во имя родины и во благо людей", - говорится в сообщении администрации.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220812/gumaktsii-1809295217.html
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андрей коваленко, украина, харьковская область, россия, общероссийский народный фронт, общество
Андрей Коваленко, Украина, Харьковская область, Россия, Общероссийский народный фронт, Общество
16:12 13.08.2022
 
Волонтеры в Харьковской области получили премию PUTIN TEAM

Волонтеры, работающие в Харьковской области, получили инициированную ОНФ премию PUTIN TEAM

© РИА Новости / Виталий ТимкивВолонтеры выгружают коробки с гуманитарной помощью
Волонтеры выгружают коробки с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Волонтеры выгружают коробки с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Волонтеры, работающие на освобожденных территориях Харьковской области, получили инициированную Общероссийским народным фронтом премию PUTIN TEAM, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, в Купянске Харьковской области провели мероприятие ко дню физкультурника, который отмечается в субботу. Отмечается, что в нем принял участие советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, который передал спортивным школам района спортинвентарь.
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"Кроме того, Андрей Коваленко принял участие в награждении волонтеров Харьковской области премией PUTIN TEAM. Эта награда была инициирована Общероссийским народным фронтом, чтобы отметить труд людей, которые, невзирая на риск и опасность, работают во имя родины и во благо людей", - говорится в сообщении администрации.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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Андрей КоваленкоУкраинаХарьковская областьРоссияОбщероссийский народный фронтОбщество
 
 
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