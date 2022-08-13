https://ria.ru/20220813/premiya-1809384749.html

Волонтеры в Харьковской области получили премию PUTIN TEAM

Волонтеры в Харьковской области получили премию PUTIN TEAM - РИА Новости, 13.08.2022

Волонтеры в Харьковской области получили премию PUTIN TEAM

Волонтеры, работающие на освобожденных территориях Харьковской области, получили инициированную Общероссийским народным фронтом премию PUTIN TEAM, сообщили РИА... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:12

2022-08-13T16:12

2022-08-13T16:12

андрей коваленко

украина

харьковская область

россия

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Волонтеры, работающие на освобожденных территориях Харьковской области, получили инициированную Общероссийским народным фронтом премию PUTIN TEAM, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, в Купянске Харьковской области провели мероприятие ко дню физкультурника, который отмечается в субботу. Отмечается, что в нем принял участие советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, который передал спортивным школам района спортинвентарь."Кроме того, Андрей Коваленко принял участие в награждении волонтеров Харьковской области премией PUTIN TEAM. Эта награда была инициирована Общероссийским народным фронтом, чтобы отметить труд людей, которые, невзирая на риск и опасность, работают во имя родины и во благо людей", - говорится в сообщении администрации.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220812/gumaktsii-1809295217.html

https://ria.ru/20220727/podarki-1805262602.html

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харьковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей коваленко, украина, харьковская область, россия, общероссийский народный фронт, общество