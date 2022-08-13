https://ria.ru/20220813/potreblenie-1809378732.html
Белоусов спрогнозировал рост потребления в России в этом году
Белоусов спрогнозировал рост потребления в России в этом году - РИА Новости, 13.08.2022
Белоусов спрогнозировал рост потребления в России в этом году
Пик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первую половину 2023 года, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:31
2022-08-13T15:31
2022-08-13T16:02
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
андрей белоусов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первую половину 2023 года, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по итогам второго квартала пока не были опубликованы.Что касается потребительского спроса, по словам Белоусова, пик спада страна или уже прошла, или проходит сейчас."Скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается. В 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, это продолжится", - полагает первый вице-премьер РФ.Белоусов отметил, что из-за падения реальных доходов населения, снижения товарооборота, который произошел на фоне скачка инфляции, пик спада потребительского спроса пришелся на второй-третий кварталы."Мы можем задержаться на плато, можем не задержаться - где-то примерно минус 8-9%", - сказал Белоусов.По последним данным Росстата, оборот розничной торговли в России в июне 2022 года сократился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года. В мае оборот ритейла упал на 10,1%, а в апреле - на 9,7% - впервые с марта 2021 года. При этом в марте текущего года был зафиксирован рост оборота розничной торговли на 2,2%.Что касается инвестиций в основной капитал, то апрельский прогноз Минэкономразвития предполагал их снижение на 19,4% в 2022 году. В период до 2025 года падение полностью отыграть не удастся. Спад инвестиций связан, в первую очередь, с физическими ограничениями в поставках оборудования и сдвигом значительного числа инвестпроектов, говорил представитель министерства.
https://ria.ru/20220726/ekonomika-1804923029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Андрей Белоусов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
15:31 13.08.2022 (обновлено: 16:02 13.08.2022)
Белоусов спрогнозировал рост потребления в России в этом году
Вице-премьер Белоусов: рост потребления начнется в этом году и продолжится в следующем
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первую половину 2023 года, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Мы только-только сейчас входим в спад инвестиций, и пик падения придется на 2023 год, на первое полугодие. Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью в отраслях, и с ограничением по производству, по импорту, оборудованию и так далее", - сказал Белоусов, выступая в субботу на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.
По данным Росстата
, инвестиции в основной капитал в России
в первом квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по итогам второго квартала пока не были опубликованы.
Что касается потребительского спроса, по словам Белоусова, пик спада страна или уже прошла, или проходит сейчас.
"Скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается. В 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, это продолжится", - полагает первый вице-премьер РФ.
Белоусов отметил, что из-за падения реальных доходов населения, снижения товарооборота, который произошел на фоне скачка инфляции, пик спада потребительского спроса пришелся на второй-третий кварталы.
"Мы можем задержаться на плато, можем не задержаться - где-то примерно минус 8-9%", - сказал Белоусов.
По последним данным Росстата, оборот розничной торговли в России в июне 2022 года сократился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года. В мае оборот ритейла упал на 10,1%, а в апреле - на 9,7% - впервые с марта 2021 года. При этом в марте текущего года был зафиксирован рост оборота розничной торговли на 2,2%.
Что касается инвестиций в основной капитал, то апрельский прогноз Минэкономразвития
предполагал их снижение на 19,4% в 2022 году. В период до 2025 года падение полностью отыграть не удастся. Спад инвестиций связан, в первую очередь, с физическими ограничениями в поставках оборудования и сдвигом значительного числа инвестпроектов, говорил представитель министерства.