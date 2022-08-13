https://ria.ru/20220813/potreblenie-1809378732.html

Белоусов спрогнозировал рост потребления в России в этом году

Белоусов спрогнозировал рост потребления в России в этом году - РИА Новости, 13.08.2022

Белоусов спрогнозировал рост потребления в России в этом году

Пик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первую половину 2023 года, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T15:31

2022-08-13T15:31

2022-08-13T16:02

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

андрей белоусов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первую половину 2023 года, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по итогам второго квартала пока не были опубликованы.Что касается потребительского спроса, по словам Белоусова, пик спада страна или уже прошла, или проходит сейчас."Скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается. В 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, это продолжится", - полагает первый вице-премьер РФ.Белоусов отметил, что из-за падения реальных доходов населения, снижения товарооборота, который произошел на фоне скачка инфляции, пик спада потребительского спроса пришелся на второй-третий кварталы."Мы можем задержаться на плато, можем не задержаться - где-то примерно минус 8-9%", - сказал Белоусов.По последним данным Росстата, оборот розничной торговли в России в июне 2022 года сократился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года. В мае оборот ритейла упал на 10,1%, а в апреле - на 9,7% - впервые с марта 2021 года. При этом в марте текущего года был зафиксирован рост оборота розничной торговли на 2,2%.Что касается инвестиций в основной капитал, то апрельский прогноз Минэкономразвития предполагал их снижение на 19,4% в 2022 году. В период до 2025 года падение полностью отыграть не удастся. Спад инвестиций связан, в первую очередь, с физическими ограничениями в поставках оборудования и сдвигом значительного числа инвестпроектов, говорил представитель министерства.

https://ria.ru/20220726/ekonomika-1804923029.html

https://ria.ru/20220725/sredniy_klass-1804685723.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)