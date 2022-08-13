12:54 13.08.2022 (обновлено: 17:00 13.08.2022)
Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию, пишет РБК
РБК: страны Евросоюза нарастили поставки косметики и лекарств в Россию
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Косметика
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза нарастили поставки в Россию промышленного оборудования, лекарств и косметики, пишет РБК со ссылкой на статистическую службу Eurostat.
Как отмечает СМИ, общий экспорт товаров в июне вырос на 18 процентов по сравнению с маем: с 3,78 миллиарда евро до 4,45 миллиарда. Больше всего на поставках заработали Германия и Италия — 1,16 миллиарда евро и 532 миллиона евро соответственно. Кроме того, заметно увеличился поток товаров из Польши и стран Прибалтики.
Основной статьей экспорта стало промышленное оборудование: продажи достигли 1,12 миллиарда евро, что на 21 процент больше, чем в мае. На второй строчке — поставки лекарств, достигшие 791 миллиона евро. Что касается косметики и парфюмерии, то рост в июне по сравнению с маем составил 38 процентов, на столько же увеличился экспорт медицинских приборов и инструментов. Изделий из пластмасс продали на 16 процентов больше, а электрооборудования и компонентов — на семь.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.