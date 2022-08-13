https://ria.ru/20220813/postavki-1809359658.html

Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию, пишет РБК

Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию, пишет РБК - РИА Новости, 13.08.2022

Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию, пишет РБК

Страны Евросоюза нарастили поставки в Россию промышленного оборудования, лекарств и косметики, пишет РБК со ссылкой на статистическую службу Eurostat. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:54

2022-08-13T12:54

2022-08-13T17:00

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германия

италия

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россия

евросоюз

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза нарастили поставки в Россию промышленного оборудования, лекарств и косметики, пишет РБК со ссылкой на статистическую службу Eurostat.Как отмечает СМИ, общий экспорт товаров в июне вырос на 18 процентов по сравнению с маем: с 3,78 миллиарда евро до 4,45 миллиарда. Больше всего на поставках заработали Германия и Италия — 1,16 миллиарда евро и 532 миллиона евро соответственно. Кроме того, заметно увеличился поток товаров из Польши и стран Прибалтики.Основной статьей экспорта стало промышленное оборудование: продажи достигли 1,12 миллиарда евро, что на 21 процент больше, чем в мае. На второй строчке — поставки лекарств, достигшие 791 миллиона евро. Что касается косметики и парфюмерии, то рост в июне по сравнению с маем составил 38 процентов, на столько же увеличился экспорт медицинских приборов и инструментов. Изделий из пластмасс продали на 16 процентов больше, а электрооборудования и компонентов — на семь.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220308/zapret-1777145116.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220730/statistika-1806046516.html

германия

италия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, германия, италия, польша, россия, евросоюз