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Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию, пишет РБК - РИА Новости, 13.08.2022
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Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию, пишет РБК
Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию, пишет РБК - РИА Новости, 13.08.2022
Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию, пишет РБК
Страны Евросоюза нарастили поставки в Россию промышленного оборудования, лекарств и косметики, пишет РБК со ссылкой на статистическую службу Eurostat. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:54
2022-08-13T17:00
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италия
польша
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза нарастили поставки в Россию промышленного оборудования, лекарств и косметики, пишет РБК со ссылкой на статистическую службу Eurostat.Как отмечает СМИ, общий экспорт товаров в июне вырос на 18 процентов по сравнению с маем: с 3,78 миллиарда евро до 4,45 миллиарда. Больше всего на поставках заработали Германия и Италия — 1,16 миллиарда евро и 532 миллиона евро соответственно. Кроме того, заметно увеличился поток товаров из Польши и стран Прибалтики.Основной статьей экспорта стало промышленное оборудование: продажи достигли 1,12 миллиарда евро, что на 21 процент больше, чем в мае. На второй строчке — поставки лекарств, достигшие 791 миллиона евро. Что касается косметики и парфюмерии, то рост в июне по сравнению с маем составил 38 процентов, на столько же увеличился экспорт медицинских приборов и инструментов. Изделий из пластмасс продали на 16 процентов больше, а электрооборудования и компонентов — на семь.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, германия, италия, польша, россия, евросоюз
Экономика, Германия, Италия, Польша, Россия, Евросоюз
12:54 13.08.2022 (обновлено: 17:00 13.08.2022)
 
Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию, пишет РБК

РБК: страны Евросоюза нарастили поставки косметики и лекарств в Россию

CC0 / Ichigo121212 / Косметика
Косметика - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
CC0 / Ichigo121212 /
Косметика
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза нарастили поставки в Россию промышленного оборудования, лекарств и косметики, пишет РБК со ссылкой на статистическую службу Eurostat.
Как отмечает СМИ, общий экспорт товаров в июне вырос на 18 процентов по сравнению с маем: с 3,78 миллиарда евро до 4,45 миллиарда. Больше всего на поставках заработали Германия и Италия — 1,16 миллиарда евро и 532 миллиона евро соответственно. Кроме того, заметно увеличился поток товаров из Польши и стран Прибалтики.
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Основной статьей экспорта стало промышленное оборудование: продажи достигли 1,12 миллиарда евро, что на 21 процент больше, чем в мае. На второй строчке — поставки лекарств, достигшие 791 миллиона евро. Что касается косметики и парфюмерии, то рост в июне по сравнению с маем составил 38 процентов, на столько же увеличился экспорт медицинских приборов и инструментов. Изделий из пластмасс продали на 16 процентов больше, а электрооборудования и компонентов — на семь.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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