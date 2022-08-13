https://ria.ru/20220813/portugaliya-1809344157.html
Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции
Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции - РИА Новости, 13.08.2022
Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта допустил возможность прокладки газопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой в обход... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:14
2022-08-13T10:14
2022-08-13T10:14
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта допустил возможность прокладки газопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой в обход Франции."В пятницу премьер-министр сообщил, что Европейская комиссия признала возможность альтернативного маршрута для газопровода, который свяжет Центральную Европу с Пиренейским полуостровом", - передает издание Observador.Премьер отметил, что первоначальный вариант столкнулся с "экологическими ограничениями, на которые ссылается Франция". Альтернативой может стать соединение Испании и Португалии с Италией, что подразумевает прокладку через Средиземное море.Ранее радиостанция Cadena SER сообщала со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода Испании, что Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать необходимости сокращать потребление газа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/rubli-1808886994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
португалия, испания, италия, в мире
Португалия, Испания, Италия, В мире
Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции
Премьер Португалии Кошта допустил прокладку газопровода в обход Франции