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Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции - РИА Новости, 13.08.2022
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Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции
Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции - РИА Новости, 13.08.2022
Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта допустил возможность прокладки газопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой в обход... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:14
2022-08-13T10:14
португалия
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италия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта допустил возможность прокладки газопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой в обход Франции."В пятницу премьер-министр сообщил, что Европейская комиссия признала возможность альтернативного маршрута для газопровода, который свяжет Центральную Европу с Пиренейским полуостровом", - передает издание Observador.Премьер отметил, что первоначальный вариант столкнулся с "экологическими ограничениями, на которые ссылается Франция". Альтернативой может стать соединение Испании и Португалии с Италией, что подразумевает прокладку через Средиземное море.Ранее радиостанция Cadena SER сообщала со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода Испании, что Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать необходимости сокращать потребление газа.
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португалия, испания, италия, в мире
Португалия, Испания, Италия, В мире
10:14 13.08.2022
 
Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции

Премьер Португалии Кошта допустил прокладку газопровода в обход Франции

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта допустил возможность прокладки газопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой в обход Франции.
"В пятницу премьер-министр сообщил, что Европейская комиссия признала возможность альтернативного маршрута для газопровода, который свяжет Центральную Европу с Пиренейским полуостровом", - передает издание Observador.
Премьер отметил, что первоначальный вариант столкнулся с "экологическими ограничениями, на которые ссылается Франция". Альтернативой может стать соединение Испании и Португалии с Италией, что подразумевает прокладку через Средиземное море.
Ранее радиостанция Cadena SER сообщала со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода Испании, что Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать необходимости сокращать потребление газа.
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