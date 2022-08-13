https://ria.ru/20220813/poroshenko-1809398579.html
СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина
СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина - РИА Новости, 13.08.2022
СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина
Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото- и видеоматериалы из соцсетей. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:58
2022-08-13T17:58
2022-08-13T20:29
в мире
марина порошенко
украина
лондон
петр порошенко
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105784/90/1057849043_160:0:2000:1035_1920x0_80_0_0_f9a90302043af3e02f342a99b08eb472.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото- и видеоматериалы из соцсетей.Отмечается, что вместе с ним с Украины выехала его жена Марина. Пару сопровождают трое охранников.В конце июня украинский телеканал ТСН выпустил репортаж с экс-президентом из дорогого отеля в Лондоне, сообщив, что съемкам предшествовал конфликт Марины Порошенко с журналистами.
украина
лондон
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105784/90/1057849043_465:0:1845:1035_1920x0_80_0_0_3072d5d103a003ece743e6836ec8e57e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марина порошенко, украина, лондон, петр порошенко, варшава
В мире, Марина Порошенко, Украина, Лондон, Петр Порошенко, Варшава
17:58 13.08.2022 (обновлено: 20:29 13.08.2022)
СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина
"Страна.ua": Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина и охранниками