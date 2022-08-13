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СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина - РИА Новости, 13.08.2022
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СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина
СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина - РИА Новости, 13.08.2022
СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина
Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото- и видеоматериалы из соцсетей. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:58
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в мире
марина порошенко
украина
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петр порошенко
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото- и видеоматериалы из соцсетей.Отмечается, что вместе с ним с Украины выехала его жена Марина. Пару сопровождают трое охранников.В конце июня украинский телеканал ТСН выпустил репортаж с экс-президентом из дорогого отеля в Лондоне, сообщив, что съемкам предшествовал конфликт Марины Порошенко с журналистами.
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в мире, марина порошенко, украина, лондон, петр порошенко, варшава
В мире, Марина Порошенко, Украина, Лондон, Петр Порошенко, Варшава
17:58 13.08.2022 (обновлено: 20:29 13.08.2022)
 
СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина

"Страна.ua": Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина и охранниками

© AP Photo / Ronald ZakПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Ronald Zak
Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото- и видеоматериалы из соцсетей.

"На видео <...> видно, как Порошенко перемещается по терминалу с бутылкой игристого вина в руке", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Отмечается, что вместе с ним с Украины выехала его жена Марина. Пару сопровождают трое охранников.
В конце июня украинский телеканал ТСН выпустил репортаж с экс-президентом из дорогого отеля в Лондоне, сообщив, что съемкам предшествовал конфликт Марины Порошенко с журналистами.
 
В миреМарина ПорошенкоУкраинаЛондонПетр ПорошенкоВаршава
 
 
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