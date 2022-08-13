https://ria.ru/20220813/poroshenko-1809398579.html

СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина

СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина - РИА Новости, 13.08.2022

СМИ: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина

Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото- и видеоматериалы из соцсетей. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T17:58

2022-08-13T17:58

2022-08-13T20:29

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украина

лондон

петр порошенко

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото- и видеоматериалы из соцсетей.Отмечается, что вместе с ним с Украины выехала его жена Марина. Пару сопровождают трое охранников.В конце июня украинский телеканал ТСН выпустил репортаж с экс-президентом из дорогого отеля в Лондоне, сообщив, что съемкам предшествовал конфликт Марины Порошенко с журналистами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, марина порошенко, украина, лондон, петр порошенко, варшава