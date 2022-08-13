https://ria.ru/20220813/polsha-1809360112.html

В Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении Одры

В Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении Одры - РИА Новости, 13.08.2022

В Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении Одры

Польская полиция объявила награду в размере одного миллиона злотых (около 220 тысяч долларов) за помощь в нахождении виновных в отравлении реки Одра, сообщил... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:51

2022-08-13T12:51

2022-08-13T12:58

в мире

матеуш моравецкий

анна москва

польша

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ВАРШАВКА, 13 авг – РИА Новости. Польская полиция объявила награду в размере одного миллиона злотых (около 220 тысяч долларов) за помощь в нахождении виновных в отравлении реки Одра, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.Ранее сообщалось, что в Польше на реке Одра зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявив, что соответствующие службы действовали недостаточно оперативно уволил главу предприятия "Польские воды" Пшемыслава Дацу и начальника Главной инспекции охраны окружающей среды Михала Мистшака.В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что в реке не найдено ртути, в том числе и по данным немецких специалистов. "Мы официально получили от немецкой стороны текущие результаты исследований воды. Ртути не было обнаружено", - написала она в Twitter.При этом, она отметила, что анализы как польских, так и немецких специалистов показывают высокую соленость воды. "В Польше продолжаются комплексные токсикологические исследования. Мы сообщим о дальнейших выводах", - заявила министр.

https://ria.ru/20220811/polsha-1808929173.html

https://ria.ru/20220812/polsha-1809176670.html

польша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, матеуш моравецкий, анна москва, польша