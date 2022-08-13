12:51 13.08.2022 (обновлено: 12:58 13.08.2022)
В Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении Одры
В Польше за помощь в нахождении виновных в отравлении Одры заплатят 220 тысяч долларов
Мертвая рыба на берегу реки Одра
ВАРШАВКА, 13 авг – РИА Новости. Польская полиция объявила награду в размере одного миллиона злотых (около 220 тысяч долларов) за помощь в нахождении виновных в отравлении реки Одра, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.
Ранее сообщалось, что в Польше на реке Одра зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию.
11 августа, 16:36Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявив, что соответствующие службы действовали недостаточно оперативно уволил главу предприятия "Польские воды" Пшемыслава Дацу и начальника Главной инспекции охраны окружающей среды Михала Мистшака.
"Сегодня главный комендант полиции назначил вознаграждение за помощь в выявлении виновников этой экологической катастрофы в размере одного миллиона злотых", - сказал Вонсик.
В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что в реке не найдено ртути, в том числе и по данным немецких специалистов. "Мы официально получили от немецкой стороны текущие результаты исследований воды. Ртути не было обнаружено", - написала она в Twitter.
При этом, она отметила, что анализы как польских, так и немецких специалистов показывают высокую соленость воды. "В Польше продолжаются комплексные токсикологические исследования. Мы сообщим о дальнейших выводах", - заявила министр.