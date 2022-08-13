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В Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении Одры - РИА Новости, 13.08.2022
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В Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении Одры
В Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении Одры - РИА Новости, 13.08.2022
В Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении Одры
Польская полиция объявила награду в размере одного миллиона злотых (около 220 тысяч долларов) за помощь в нахождении виновных в отравлении реки Одра, сообщил... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:51
2022-08-13T12:58
в мире
матеуш моравецкий
анна москва
польша
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ВАРШАВКА, 13 авг – РИА Новости. Польская полиция объявила награду в размере одного миллиона злотых (около 220 тысяч долларов) за помощь в нахождении виновных в отравлении реки Одра, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.Ранее сообщалось, что в Польше на реке Одра зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявив, что соответствующие службы действовали недостаточно оперативно уволил главу предприятия "Польские воды" Пшемыслава Дацу и начальника Главной инспекции охраны окружающей среды Михала Мистшака.В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что в реке не найдено ртути, в том числе и по данным немецких специалистов. "Мы официально получили от немецкой стороны текущие результаты исследований воды. Ртути не было обнаружено", - написала она в Twitter.При этом, она отметила, что анализы как польских, так и немецких специалистов показывают высокую соленость воды. "В Польше продолжаются комплексные токсикологические исследования. Мы сообщим о дальнейших выводах", - заявила министр.
https://ria.ru/20220811/polsha-1808929173.html
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в мире, матеуш моравецкий, анна москва, польша
В мире, Матеуш Моравецкий, Анна Москва, Польша
12:51 13.08.2022 (обновлено: 12:58 13.08.2022)
 
В Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении Одры

В Польше за помощь в нахождении виновных в отравлении Одры заплатят 220 тысяч долларов

© AFP 2022 / Odd AndersenМертвая рыба на берегу реки Одра
Мертвая рыба на берегу реки Одра - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / Odd Andersen
Мертвая рыба на берегу реки Одра
Читать ria.ru в
ВАРШАВКА, 13 авг – РИА Новости. Польская полиция объявила награду в размере одного миллиона злотых (около 220 тысяч долларов) за помощь в нахождении виновных в отравлении реки Одра, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.
Ранее сообщалось, что в Польше на реке Одра зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию.
Мертвая рыба - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 16:36
Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявив, что соответствующие службы действовали недостаточно оперативно уволил главу предприятия "Польские воды" Пшемыслава Дацу и начальника Главной инспекции охраны окружающей среды Михала Мистшака.
"Сегодня главный комендант полиции назначил вознаграждение за помощь в выявлении виновников этой экологической катастрофы в размере одного миллиона злотых", - сказал Вонсик.
В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что в реке не найдено ртути, в том числе и по данным немецких специалистов. "Мы официально получили от немецкой стороны текущие результаты исследований воды. Ртути не было обнаружено", - написала она в Twitter.
При этом, она отметила, что анализы как польских, так и немецких специалистов показывают высокую соленость воды. "В Польше продолжаются комплексные токсикологические исследования. Мы сообщим о дальнейших выводах", - заявила министр.
Женщина идет по пляжу, покрытому мертвой рыбой - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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