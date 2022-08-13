Рейтинг@Mail.ru
В Омске закончили искать пострадавших при обрушении стены пятиэтажки - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/poiski-1809337388.html
В Омске закончили искать пострадавших при обрушении стены пятиэтажки
В Омске закончили искать пострадавших при обрушении стены пятиэтажки - РИА Новости, 13.08.2022
В Омске закончили искать пострадавших при обрушении стены пятиэтажки
Спасатели завершили поиски возможных пострадавших на месте обрушения стены пятиэтажки в Омске, людей под завалами нет, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:37
2022-08-13T09:37
обрушение пятиэтажки в омске
происшествия
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809217941_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_9204243a8c52e00d82f097f7342b8338.jpg
ОМСК, 13 авг - РИА Новости. Спасатели завершили поиски возможных пострадавших на месте обрушения стены пятиэтажки в Омске, людей под завалами нет, рассказали журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Омской области.Часть стены пятиэтажного общежития на улице 20 Партсъезда в Омске обрушилась в пятницу, около 16.25 (13.25 мск). Спасатели работали на месте происшествия всю ночь."В 5.00 (2.00 мск), 13 августа, поиски возможных пострадавших завершены. Людей под завалами не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ведомства.Спасатели работали на месте обрушения около 13 часов. Они применили специальную технику и аварийно-спасательные инструменты. Для работы в ночное время спасатели применили осветительные комплексы. На месте происшествия и в пункте временного размещения с целью оказания при необходимости психологической помощи жильцам работали психологи МЧС России."Было задействовано 276 человек и 53 единицы техники. По итогам проделанной работы погибших и пострадавших не обнаружено. Для жильцов дома организованы пункты временного размещения. Сейчас в одном из них находятся 11 человек, из них один ребенок. Остальные 172 человека приняли решение о размещении у родственников и друзей", - добавили в пресс-службе.Территория вокруг дома оцеплена, организована ее охрана сотрудниками полиции.В связи с тем, что здание сейчас находится в аварийном состоянии, ГУМЧС России по Омской области призывает омичей не подвергать себя опасности, не заходить за заграждения и внутрь дома, не подходить к нему близко. СУСК России по Омской области по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809211816.html
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809201245.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809217941_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_692c4f295af10efdfc1de160537397ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обрушение пятиэтажки в омске, происшествия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Обрушение пятиэтажки в Омске, Происшествия, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:37 13.08.2022
 
В Омске закончили искать пострадавших при обрушении стены пятиэтажки

Спасатели закончили искать возможных пострадавших при обрушении стены пятиэтажки в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России и аварийно-спасательной службы Омской области работают на месте частичного обрушения стены жилого дома в Омске
Сотрудники МЧС России и аварийно-спасательной службы Омской области работают на месте частичного обрушения стены жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России и аварийно-спасательной службы Омской области работают на месте частичного обрушения стены жилого дома в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 13 авг - РИА Новости. Спасатели завершили поиски возможных пострадавших на месте обрушения стены пятиэтажки в Омске, людей под завалами нет, рассказали журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Омской области.
Часть стены пятиэтажного общежития на улице 20 Партсъезда в Омске обрушилась в пятницу, около 16.25 (13.25 мск). Спасатели работали на месте происшествия всю ночь.
"В 5.00 (2.00 мск), 13 августа, поиски возможных пострадавших завершены. Людей под завалами не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели работали на месте обрушения около 13 часов. Они применили специальную технику и аварийно-спасательные инструменты. Для работы в ночное время спасатели применили осветительные комплексы. На месте происшествия и в пункте временного размещения с целью оказания при необходимости психологической помощи жильцам работали психологи МЧС России.
Сотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:22
МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске
"Было задействовано 276 человек и 53 единицы техники. По итогам проделанной работы погибших и пострадавших не обнаружено. Для жильцов дома организованы пункты временного размещения. Сейчас в одном из них находятся 11 человек, из них один ребенок. Остальные 172 человека приняли решение о размещении у родственников и друзей", - добавили в пресс-службе.
Территория вокруг дома оцеплена, организована ее охрана сотрудниками полиции.
В связи с тем, что здание сейчас находится в аварийном состоянии, ГУМЧС России по Омской области призывает омичей не подвергать себя опасности, не заходить за заграждения и внутрь дома, не подходить к нему близко. СУСК России по Омской области по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Место обрушения жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:01
Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали о состоянии дома
 
Обрушение пятиэтажки в ОмскеПроисшествияОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала