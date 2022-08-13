https://ria.ru/20220813/poiski-1809337388.html

В Омске закончили искать пострадавших при обрушении стены пятиэтажки

В Омске закончили искать пострадавших при обрушении стены пятиэтажки - РИА Новости, 13.08.2022

В Омске закончили искать пострадавших при обрушении стены пятиэтажки

Спасатели завершили поиски возможных пострадавших на месте обрушения стены пятиэтажки в Омске, людей под завалами нет, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:37

2022-08-13T09:37

2022-08-13T09:37

обрушение пятиэтажки в омске

происшествия

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 13 авг - РИА Новости. Спасатели завершили поиски возможных пострадавших на месте обрушения стены пятиэтажки в Омске, людей под завалами нет, рассказали журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Омской области.Часть стены пятиэтажного общежития на улице 20 Партсъезда в Омске обрушилась в пятницу, около 16.25 (13.25 мск). Спасатели работали на месте происшествия всю ночь."В 5.00 (2.00 мск), 13 августа, поиски возможных пострадавших завершены. Людей под завалами не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ведомства.Спасатели работали на месте обрушения около 13 часов. Они применили специальную технику и аварийно-спасательные инструменты. Для работы в ночное время спасатели применили осветительные комплексы. На месте происшествия и в пункте временного размещения с целью оказания при необходимости психологической помощи жильцам работали психологи МЧС России."Было задействовано 276 человек и 53 единицы техники. По итогам проделанной работы погибших и пострадавших не обнаружено. Для жильцов дома организованы пункты временного размещения. Сейчас в одном из них находятся 11 человек, из них один ребенок. Остальные 172 человека приняли решение о размещении у родственников и друзей", - добавили в пресс-службе.Территория вокруг дома оцеплена, организована ее охрана сотрудниками полиции.В связи с тем, что здание сейчас находится в аварийном состоянии, ГУМЧС России по Омской области призывает омичей не подвергать себя опасности, не заходить за заграждения и внутрь дома, не подходить к нему близко. СУСК России по Омской области по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809211816.html

https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809201245.html

омск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обрушение пятиэтажки в омске, происшествия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)