В Омске закончили искать пострадавших при обрушении стены пятиэтажки
Спасатели закончили искать возможных пострадавших при обрушении стены пятиэтажки в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России и аварийно-спасательной службы Омской области работают на месте частичного обрушения стены жилого дома в Омске
Сотрудники МЧС России и аварийно-спасательной службы Омской области работают на месте частичного обрушения стены жилого дома в Омске
ОМСК, 13 авг - РИА Новости. Спасатели завершили поиски возможных пострадавших на месте обрушения стены пятиэтажки в Омске, людей под завалами нет, рассказали журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Омской области.
Часть стены пятиэтажного общежития на улице 20 Партсъезда в Омске обрушилась в пятницу, около 16.25 (13.25 мск). Спасатели работали на месте происшествия всю ночь.
"В 5.00 (2.00 мск), 13 августа, поиски возможных пострадавших завершены. Людей под завалами не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели работали на месте обрушения около 13 часов. Они применили специальную технику и аварийно-спасательные инструменты. Для работы в ночное время спасатели применили осветительные комплексы. На месте происшествия и в пункте временного размещения с целью оказания при необходимости психологической помощи жильцам работали психологи МЧС России.
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"Было задействовано 276 человек и 53 единицы техники. По итогам проделанной работы погибших и пострадавших не обнаружено. Для жильцов дома организованы пункты временного размещения. Сейчас в одном из них находятся 11 человек, из них один ребенок. Остальные 172 человека приняли решение о размещении у родственников и друзей", - добавили в пресс-службе.
Территория вокруг дома оцеплена, организована ее охрана сотрудниками полиции.
В связи с тем, что здание сейчас находится в аварийном состоянии, ГУМЧС России по Омской области призывает омичей не подвергать себя опасности, не заходить за заграждения и внутрь дома, не подходить к нему близко. СУСК России по Омской области по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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