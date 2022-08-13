https://ria.ru/20220813/poezd-1809343172.html
Во Владивостоке поезд насмерть сбил пенсионерку
Во Владивостоке поезд насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 13.08.2022
Во Владивостоке поезд насмерть сбил пенсионерку
Следователи организовали проверку после того, как пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке, сообщает Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:04
2022-08-13T10:04
2022-08-13T10:04
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По данным ведомства, происшествие случилось вечером пятницы на 9283 километре между станциями Вторая речка – Первая речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке."Поездом была смертельно травмирована 78-женщина, которая переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на предпринятые машинистом поезда меры по предотвращению наезда на человека, столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, это был пассажирский поезд. Информированный источник сообщил агентству, что поезд следовал из Владивостока в Москву."По данному факту Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220813/rebenok-1809330110.html
владивосток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога
Во Владивостоке поезд насмерть сбил пенсионерку
Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку, идет проверка