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Во Владивостоке поезд насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 13.08.2022
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Во Владивостоке поезд насмерть сбил пенсионерку
Во Владивостоке поезд насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 13.08.2022
Во Владивостоке поезд насмерть сбил пенсионерку
Следователи организовали проверку после того, как пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке, сообщает Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:04
2022-08-13T10:04
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По данным ведомства, происшествие случилось вечером пятницы на 9283 километре между станциями Вторая речка – Первая речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке."Поездом была смертельно травмирована 78-женщина, которая переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на предпринятые машинистом поезда меры по предотвращению наезда на человека, столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, это был пассажирский поезд. Информированный источник сообщил агентству, что поезд следовал из Владивостока в Москву."По данному факту Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога
10:04 13.08.2022
 
Во Владивостоке поезд насмерть сбил пенсионерку

Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку, идет проверка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтанция скорой медицинской помощи
Станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Станция скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, происшествие случилось вечером пятницы на 9283 километре между станциями Вторая речка – Первая речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке.
"Поездом была смертельно травмирована 78-женщина, которая переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на предпринятые машинистом поезда меры по предотвращению наезда на человека, столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, это был пассажирский поезд. Информированный источник сообщил агентству, что поезд следовал из Владивостока в Москву.
"По данному факту Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная железная дорога
 
 
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