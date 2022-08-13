https://ria.ru/20220813/podlodka-1809347281.html
Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний
Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний - РИА Новости, 13.08.2022
Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний
Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний,... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:55
2022-08-13T10:55
2022-08-13T10:55
безопасность
севастополь
алроса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152668/19/1526681966_0:165:1995:1287_1920x0_80_0_0_aa323b06537bec7a3d72e756dc4136e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний, после которых планируется передача субмарины флоту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев.Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности. В июле лодка прошла первый и второй этапы заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний."На завершающей ремонт на заводе подводной лодке "Алроса" идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом", - сказал Горбачев.На 13-м судоремонтном заводе заканчивает доковый ремонт морской тральщик "Железняков", в доковом комплексе находятся несколько кораблей и судов, планируется постановка в док новых объектов, отметил собеседник агентства.Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.
https://ria.ru/20180818/1526743459.html
https://ria.ru/20220724/rossiya-1804638923.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152668/19/1526681966_162:0:1878:1287_1920x0_80_0_0_9a5e4ecbf4e8480f815cea4dc0a16d8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, алроса
Безопасность, Севастополь, Алроса
Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний
Модернизированная подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний, после которых планируется передача субмарины флоту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев.
Ремонт и модернизация "Алросы
" в Севастополе
были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности. В июле лодка прошла первый и второй этапы заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний.
"На завершающей ремонт на заводе подводной лодке "Алроса" идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом", - сказал Горбачев.
На 13-м судоремонтном заводе заканчивает доковый ремонт морской тральщик "Железняков", в доковом комплексе находятся несколько кораблей и судов, планируется постановка в док новых объектов, отметил собеседник агентства.
Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".
Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.