https://ria.ru/20220813/podlodka-1809347281.html

Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний

Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний - РИА Новости, 13.08.2022

Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний

Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний,... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:55

2022-08-13T10:55

2022-08-13T10:55

безопасность

севастополь

алроса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний, после которых планируется передача субмарины флоту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев.Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности. В июле лодка прошла первый и второй этапы заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний."На завершающей ремонт на заводе подводной лодке "Алроса" идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом", - сказал Горбачев.На 13-м судоремонтном заводе заканчивает доковый ремонт морской тральщик "Железняков", в доковом комплексе находятся несколько кораблей и судов, планируется постановка в док новых объектов, отметил собеседник агентства.Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.

https://ria.ru/20180818/1526743459.html

https://ria.ru/20220724/rossiya-1804638923.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, севастополь, алроса