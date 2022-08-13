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Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний - РИА Новости, 13.08.2022
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Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний
Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний - РИА Новости, 13.08.2022
Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний
Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний,... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:55
2022-08-13T10:55
безопасность
севастополь
алроса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний, после которых планируется передача субмарины флоту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев.Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности. В июле лодка прошла первый и второй этапы заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний."На завершающей ремонт на заводе подводной лодке "Алроса" идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом", - сказал Горбачев.На 13-м судоремонтном заводе заканчивает доковый ремонт морской тральщик "Железняков", в доковом комплексе находятся несколько кораблей и судов, планируется постановка в док новых объектов, отметил собеседник агентства.Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.
https://ria.ru/20180818/1526743459.html
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безопасность, севастополь, алроса
Безопасность, Севастополь, Алроса
10:55 13.08.2022
 
Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний

Модернизированная подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний

CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko / Подводная лодка Б-871 "Алроса" в Севастополе
Подводная лодка Б-871 Алроса в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /
Подводная лодка Б-871 "Алроса" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний, после которых планируется передача субмарины флоту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев.
Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности. В июле лодка прошла первый и второй этапы заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний.
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"На завершающей ремонт на заводе подводной лодке "Алроса" идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом", - сказал Горбачев.
На 13-м судоремонтном заводе заканчивает доковый ремонт морской тральщик "Железняков", в доковом комплексе находятся несколько кораблей и судов, планируется постановка в док новых объектов, отметил собеседник агентства.
Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".
Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.
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БезопасностьСевастопольАлроса
 
 
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