https://ria.ru/20220813/plennyy-1809364782.html

Украинский военный заявил, что не вернется на родину

Украинский военный заявил, что не вернется на родину - РИА Новости, 13.08.2022

Украинский военный заявил, что не вернется на родину

Сложивший оружие украинский военный заявил в видео Минобороны России, что не хочет возвращаться при обмене военнопленными на Украину, так как у этой страны "нет РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:21

2022-08-13T13:21

2022-08-13T19:14

украина

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сложивший оружие украинский военный заявил в видео Минобороны России, что не хочет возвращаться при обмене военнопленными на Украину, так как у этой страны "нет будущего" с нынешними властями и коррупцией.В ролике показана беседа со старшим матросом войск Украины Александром Жижиным — оператором штаба противотанкового артиллерийского дивизиона. Он добровольно сложил оружие в конце марта."Я не вернусь, я не хочу по обмену, я в Украину не хочу вернуться. Я не вижу будущего этой страны. После того, как я узнал, что происходило, как государство и офицеры поступали с людьми, я не вижу будущего в этой стране. С таким управлением, с такой коррупцией, с такими властями", — сказал Жижин.Он добавил, что не понимал, за что Украина воюет.Военный добавил, что мобилизованных запугивают и заставляют брать оружие.Кроме того, Минобороны сообщило, что военнопленные из подразделений морской пехоты, Национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск решили также не возвращаться на Украину, поскольку они не хотят воевать и вновь попасть на передовую.

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"Не хочу возвращаться в Украину" – пленный о возможном обмене. Видео Минобороны РФ Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой. 2022-08-13T13:21 true PT4M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире