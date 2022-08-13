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Украинский военный заявил, что не вернется на родину
Украинский военный заявил, что не вернется на родину - РИА Новости, 13.08.2022
Украинский военный заявил, что не вернется на родину
Сложивший оружие украинский военный заявил в видео Минобороны России, что не хочет возвращаться при обмене военнопленными на Украину, так как у этой страны "нет РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:21
2022-08-13T13:21
2022-08-13T19:14
украина
в мире
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сложивший оружие украинский военный заявил в видео Минобороны России, что не хочет возвращаться при обмене военнопленными на Украину, так как у этой страны "нет будущего" с нынешними властями и коррупцией.В ролике показана беседа со старшим матросом войск Украины Александром Жижиным — оператором штаба противотанкового артиллерийского дивизиона. Он добровольно сложил оружие в конце марта."Я не вернусь, я не хочу по обмену, я в Украину не хочу вернуться. Я не вижу будущего этой страны. После того, как я узнал, что происходило, как государство и офицеры поступали с людьми, я не вижу будущего в этой стране. С таким управлением, с такой коррупцией, с такими властями", — сказал Жижин.Он добавил, что не понимал, за что Украина воюет.Военный добавил, что мобилизованных запугивают и заставляют брать оружие.Кроме того, Минобороны сообщило, что военнопленные из подразделений морской пехоты, Национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск решили также не возвращаться на Украину, поскольку они не хотят воевать и вновь попасть на передовую.
https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Не хочу возвращаться в Украину" – пленный о возможном обмене. Видео Минобороны РФ
Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой.
2022-08-13T13:21
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PT4M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире
13:21 13.08.2022 (обновлено: 19:14 13.08.2022)
Украинский военный заявил, что не вернется на родину
Минобороны России рассказало о нежелании военнопленных возвращаться на Украину
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сложивший оружие украинский военный заявил в видео Минобороны России, что не хочет возвращаться при обмене военнопленными на Украину, так как у этой страны "нет будущего" с нынешними властями и коррупцией.
В ролике показана беседа со старшим матросом войск Украины
Александром Жижиным — оператором штаба противотанкового артиллерийского дивизиона. Он добровольно сложил оружие в конце марта.
"Я не вернусь, я не хочу по обмену, я в Украину не хочу вернуться. Я не вижу будущего этой страны. После того, как я узнал, что происходило, как государство и офицеры поступали с людьми, я не вижу будущего в этой стране. С таким управлением, с такой коррупцией, с такими властями", — сказал Жижин.
Он добавил, что не понимал, за что Украина воюет.
"Никто не забирает свободу у страны. Я не переживал по этому поводу, потому что я <...> не причастен к нацизму. И остальным людям переживать нечего — за что они тогда воюют? Почему берут оружие? Я думаю, пропаганда сыграла свою роль и запугивание, что посадят в тюрьму", — поделился матрос.
Военный добавил, что мобилизованных запугивают и заставляют брать оружие.
Кроме того, Минобороны сообщило, что военнопленные из подразделений морской пехоты, Национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск решили также не возвращаться на Украину, поскольку они не хотят воевать и вновь попасть на передовую.