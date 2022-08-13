00:52 13.08.2022 (обновлено: 01:41 13.08.2022)
Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для русских
Пиццерия в Хельсинки опровергла информацию, что начала взимать отдельную плату с русских.
Пицца. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana опроверг информацию, что начал взимать отдельную плату с русских.
На этой неделе в нескольких российских СМИ и ряде Telegram-каналов разошлась фотография якобы чека из данной пиццерии. Из нее следовало, что в счете, помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: "Русский, отправляйся домой" ("Venäläinen, mene kotiin"). Источником этой информации в некоторых случаях служил якобы пост некоего россиянина в соцсети, а в некоторых – финский журналист.
"В интернете циркулирует изображение поддельной квитанции, на которой с покупателя сняли пять евро, потому что он русский. Этот чек не от Napule… мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию", - говорится в сообщении ресторана в соцсетях.