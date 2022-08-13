https://ria.ru/20220813/pitstseriya-1809312976.html

Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для русских

Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для русских - РИА Новости, 13.08.2022

Финская пиццерия прокомментировала сообщения об отдельной плате для русских

Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana опроверг информацию, что начал взимать отдельную плату с русских. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T00:52

2022-08-13T00:52

2022-08-13T01:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana опроверг информацию, что начал взимать отдельную плату с русских.На этой неделе в нескольких российских СМИ и ряде Telegram-каналов разошлась фотография якобы чека из данной пиццерии. Из нее следовало, что в счете, помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: "Русский, отправляйся домой" ("Venäläinen, mene kotiin"). Источником этой информации в некоторых случаях служил якобы пост некоего россиянина в соцсети, а в некоторых – финский журналист.

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, финляндия, telegram (приложение)