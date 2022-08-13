https://ria.ru/20220813/peski-1809361269.html

Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР

Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР - РИА Новости, 13.08.2022

Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР

Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:57

2022-08-13T12:57

2022-08-13T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе, сообщили в Минобороны."В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики", — заявил на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, находящийся под контролем вооруженных формирований Украины. Продолжаются бои в городской черте Артемовска, где, как утверждают в российском Минобороны, потери ВСУ составили две роты 72-й механизированной бригады.Также идет наступление в Соледаре, где луганские силовики заняли территорию завода Knauf.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об освобождении населенного пункта Пески Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе, сообщили в Минобороны. "В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики", — заявил на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков. 2022-08-13T12:57 true PT3M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)