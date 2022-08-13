https://ria.ru/20220813/peski-1809361269.html
Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР
Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР
Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:57
2022-08-13T12:57
2022-08-13T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе, сообщили в Минобороны."В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики", — заявил на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, находящийся под контролем вооруженных формирований Украины. Продолжаются бои в городской черте Артемовска, где, как утверждают в российском Минобороны, потери ВСУ составили две роты 72-й механизированной бригады.Также идет наступление в Соледаре, где луганские силовики заняли территорию завода Knauf.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны об освобождении населенного пункта Пески
Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе, сообщили в Минобороны. "В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики", — заявил на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков.
2022-08-13T12:57
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PT3M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:57 13.08.2022 (обновлено: 18:14 13.08.2022)
Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР
Минобороны России сообщило о полном контроле над Песками в ДНР