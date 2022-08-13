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В Москве разработали тест-системы быстрого выявления вируса оспы обезьян - РИА Новости, 13.08.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220813/ospa-1809344282.html
В Москве разработали тест-системы быстрого выявления вируса оспы обезьян
В Москве разработали тест-системы быстрого выявления вируса оспы обезьян - РИА Новости, 13.08.2022
В Москве разработали тест-системы быстрого выявления вируса оспы обезьян
Компания из особой экономической зоны "Технополис "Москва" разработала тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:14
2022-08-13T10:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
владислав овчинский
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Компания из особой экономической зоны "Технополис "Москва" разработала тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Москва непрерывно развивает фармацевтическую отрасль и работает над созданием новейших препаратов, тестов, а также оборудования, необходимых для лечения и диагностики различных болезней. Так, один из резидентов "Технополиса" разработал инновационные тест-системы для выявления антигена вируса оспы обезьян в лабораторных условиях специальным методом, а также экспресс-тесты для определения как самого вируса, так и антител к инфекции. Продукция находится в стадии готовности для проведения клинических испытаний и дальнейшей регистрации", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.Автор разработки – компания "Имбиан Лаб", создавшая три новые тест-системы. Первая диагностирует заболевания методом иммуноферментного анализа в лабораторных условиях за 40 минут, вторая – выявит антиген вируса оспы обезьян на ранних стадиях заражения за 15-20 минут, третья – покажет наличие антител IgM и IgG, то есть иммунный ответ организма к опасному вирусу также в течение 15-20 минут. Кроме того, все приборы способны выявить натуральную оспу, оспу коров и осповакцину. В качестве исследуемого образца будут использоваться сыворотка, плазма или цельная кровь.По словам генерального директора "Имбиан Лаб" Вероники Осиповой, новые тесты имеют уровень чувствительности и специфичности на уровне передовых лабораторных систем ИФА и ПЦР.
https://ria.ru/20220727/ospa-1805236195.html
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общество, владислав овчинский, здоровье - общество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Общество, Владислав Овчинский, Здоровье - Общество
10:14 13.08.2022 (обновлено: 10:16 13.08.2022)
 
В Москве разработали тест-системы быстрого выявления вируса оспы обезьян

ДИПП: в Москве разработали тест-системы быстрого выявления вируса оспы обезьян

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Часы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Компания из особой экономической зоны "Технополис "Москва" разработала тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Москва непрерывно развивает фармацевтическую отрасль и работает над созданием новейших препаратов, тестов, а также оборудования, необходимых для лечения и диагностики различных болезней. Так, один из резидентов "Технополиса" разработал инновационные тест-системы для выявления антигена вируса оспы обезьян в лабораторных условиях специальным методом, а также экспресс-тесты для определения как самого вируса, так и антител к инфекции. Продукция находится в стадии готовности для проведения клинических испытаний и дальнейшей регистрации", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.
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Автор разработки – компания "Имбиан Лаб", создавшая три новые тест-системы. Первая диагностирует заболевания методом иммуноферментного анализа в лабораторных условиях за 40 минут, вторая – выявит антиген вируса оспы обезьян на ранних стадиях заражения за 15-20 минут, третья – покажет наличие антител IgM и IgG, то есть иммунный ответ организма к опасному вирусу также в течение 15-20 минут. Кроме того, все приборы способны выявить натуральную оспу, оспу коров и осповакцину. В качестве исследуемого образца будут использоваться сыворотка, плазма или цельная кровь.
По словам генерального директора "Имбиан Лаб" Вероники Осиповой, новые тесты имеют уровень чувствительности и специфичности на уровне передовых лабораторных систем ИФА и ПЦР.
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