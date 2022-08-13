https://ria.ru/20220813/oproverzhenie-1809433211.html
Власти Запорожской области опровергли информацию о "срочной эвакуации"
Власти Запорожской области опровергли информацию о "срочной эвакуации" - РИА Новости, 13.08.2022
Власти Запорожской области опровергли информацию о "срочной эвакуации"
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг информацию о "срочной эвакуации" из Энергодара и соседних населенных пунктов. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T22:45
2022-08-13T22:45
2022-08-13T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг информацию о "срочной эвакуации" из Энергодара и соседних населенных пунктов.Украинские войска в субботу опять обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию."На выезде из города и окрестностей совершенно спокойная обстановка, несмотря на очередную провокацию с украинской стороны", - написал Рогов в Telegram.По его словам, информацию о "срочной эвакуации" из Энергодара и соседних населенных пунктов разгоняют украинские паблики с целью информационно-психологического давления на жителей освобожденной территории Запорожской области."Перед нами классическая тактика англосаксов сгона населения со своей земли", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809423628.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Власти Запорожской области опровергли информацию о "срочной эвакуации"
Представитель Запорожской военной администрации Рогов: обстановка в Энергодаре спокойная