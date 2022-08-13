https://ria.ru/20220813/oproverzhenie-1809433211.html

Власти Запорожской области опровергли информацию о "срочной эвакуации"

Власти Запорожской области опровергли информацию о "срочной эвакуации" - РИА Новости, 13.08.2022

Власти Запорожской области опровергли информацию о "срочной эвакуации"

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг информацию о "срочной эвакуации" из Энергодара и соседних населенных пунктов. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T22:45

2022-08-13T22:45

2022-08-13T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

энергодар

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг информацию о "срочной эвакуации" из Энергодара и соседних населенных пунктов.Украинские войска в субботу опять обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию."На выезде из города и окрестностей совершенно спокойная обстановка, несмотря на очередную провокацию с украинской стороны", - написал Рогов в Telegram.По его словам, информацию о "срочной эвакуации" из Энергодара и соседних населенных пунктов разгоняют украинские паблики с целью информационно-психологического давления на жителей освобожденной территории Запорожской области."Перед нами классическая тактика англосаксов сгона населения со своей земли", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809423628.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

энергодар

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, энергодар, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, владимир рогов