https://ria.ru/20220813/ogranicheniya-1809333615.html
В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня
В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня - РИА Новости, 13.08.2022
В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня
Необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за коронавируса в России нет, ситуация не является критической, заявила заместитель... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:05
2022-08-13T09:05
2022-08-13T09:05
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за коронавируса в России нет, ситуация не является критической, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что появление и распространение новых вариантов штамма "омикрон", конечно, приводит к росту заболеваемости, но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.
https://ria.ru/20220813/sputnik-1809320560.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня
Эксперт Пшеничная: вводить ковид-ограничения на федеральном уровне в России не нужно
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за коронавируса в России нет, ситуация не является критической, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время", - сказала Пшеничная журналистам.
Она отметила, что появление и распространение новых вариантов штамма "омикрон", конечно, приводит к росту заболеваемости, но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.