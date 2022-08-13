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В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня - РИА Новости, 13.08.2022
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В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня
В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня - РИА Новости, 13.08.2022
В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня
Необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за коронавируса в России нет, ситуация не является критической, заявила заместитель... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:05
2022-08-13T09:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за коронавируса в России нет, ситуация не является критической, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что появление и распространение новых вариантов штамма "омикрон", конечно, приводит к росту заболеваемости, но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
09:05 13.08.2022
 
В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня

Эксперт Пшеничная: вводить ковид-ограничения на федеральном уровне в России не нужно

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЖенщины выполняют дыхательную гимнастику после перенесенного коронавируса
Женщины выполняют дыхательную гимнастику после перенесенного коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Женщины выполняют дыхательную гимнастику после перенесенного коронавируса . Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за коронавируса в России нет, ситуация не является критической, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время", - сказала Пшеничная журналистам.
Она отметила, что появление и распространение новых вариантов штамма "омикрон", конечно, приводит к росту заболеваемости, но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.
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