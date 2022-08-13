https://ria.ru/20220813/ogranicheniya-1809333615.html

В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня

В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня - РИА Новости, 13.08.2022

В Роспотребнадзоре исключили введение ковид-ограничений федерального уровня

Необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за коронавируса в России нет, ситуация не является критической, заявила заместитель... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:05

2022-08-13T09:05

2022-08-13T09:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за коронавируса в России нет, ситуация не является критической, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что появление и распространение новых вариантов штамма "омикрон", конечно, приводит к росту заболеваемости, но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.

https://ria.ru/20220813/sputnik-1809320560.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество