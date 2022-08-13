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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/obstrely-1809418624.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку
Украинские войска в период с 18.10 по 19.20 (совпадает с мск) обстреляли Никитовский район Горловки, Ленинский и Кировский районы Донецка, а также... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T20:03
2022-08-13T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска в период с 18.10 по 19.20 (совпадает с мск) обстреляли Никитовский район Горловки, Ленинский и Кировский районы Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно Telegram-каналу представительства, в направлении Горловки (Никитовский район) в 18.10 выпущено 8 снарядов калибром 152 миллиметра. Ленинский и Кировский районы Донецка подверглись обстрелам в 19.15 и 19.20 соответственно (выпущено в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра).В 19.15 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщают в представительстве.
https://ria.ru/20220812/rszo-1809086883.html
горловка
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:03 13.08.2022 (обновлено: 20:04 13.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

В ДНР сообщили об обстрелах Горловки, Донецка и Макеевки со стороны украинских войск

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска в период с 18.10 по 19.20 (совпадает с мск) обстреляли Никитовский район Горловки, Ленинский и Кировский районы Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно Telegram-каналу представительства, в направлении Горловки (Никитовский район) в 18.10 выпущено 8 снарядов калибром 152 миллиметра. Ленинский и Кировский районы Донецка подверглись обстрелам в 19.15 и 19.20 соответственно (выпущено в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра).
В 19.15 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщают в представительстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 11:33
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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