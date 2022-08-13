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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

Украинские войска в период с 18.10 по 19.20 (совпадает с мск) обстреляли Никитовский район Горловки, Ленинский и Кировский районы Донецка, а также... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T20:03

2022-08-13T20:03

2022-08-13T20:04

специальная военная операция на украине

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горловка

донецк (днр)

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донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска в период с 18.10 по 19.20 (совпадает с мск) обстреляли Никитовский район Горловки, Ленинский и Кировский районы Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно Telegram-каналу представительства, в направлении Горловки (Никитовский район) в 18.10 выпущено 8 снарядов калибром 152 миллиметра. Ленинский и Кировский районы Донецка подверглись обстрелам в 19.15 и 19.20 соответственно (выпущено в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра).В 19.15 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщают в представительстве.

https://ria.ru/20220812/rszo-1809086883.html

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макеевка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины